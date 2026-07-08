Nie żyje podejrzany o znęcanie się nad niespełna 2-latką

Do zgonu doszło 2 lipca w jednym z wrocławskich aresztów śledczych, gdzie mężczyzna przebywał na mocy decyzji sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Sprawa jest obecnie przedmiotem odrębnego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę.

Jak poinformował w rozmowie z Radiem ESKA rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz, przeprowadzono już sekcję zwłok.

– Zgon podejrzanego, tymczasowo aresztowanego, jest przedmiotem śledztwa. Sekcja zwłok odbyła się. Na chwilę obecną nie ma wskazań i przypuszczeń, żeby do zgonu przyczyniły się osoby trzecie. Prawdopodobną przyczyną zgonu było targnięcie się na własne życie – przekazał prokurator Jakub Dłubacz.

Śledczy podkreślają, że postępowanie w sprawie okoliczności śmierci nadal trwa. Ostateczne wnioski będą możliwe po uzyskaniu pełnych wyników badań oraz zgromadzeniu całego materiału dowodowego.

Głośna sprawa śmierci 2-letniej dziewczynki

Mężczyzna - Iwan Y. został zatrzymany wraz z żoną Bohdaną po śmierci ich 2-letniej córki. Według ustaleń śledczych ukraińscy rodzice mieli przez dłuższy czas znęcać się nad dzieckiem, głodzić je i zaniedbywać jego stan zdrowia.

Dziewczynka trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się jej uratować. Bezpośrednią przyczyną śmierci była sepsa. Prokuratura postawiła obojgu rodzicom zarzuty związane ze znęcaniem się nad dzieckiem. Wobec mężczyzny zastosowano tymczasowy areszt.

Śmierć jednego z podejrzanych nie kończy postępowania dotyczącego okoliczności śmierci 2-letniej dziewczynki. Prokuratura nadal prowadzi śledztwo w tej sprawie i wyjaśnia odpowiedzialność osób objętych postępowaniem.

Równolegle prowadzone jest także odrębne śledztwo dotyczące okoliczności zgonu mężczyzny w areszcie. Na obecnym etapie prokuratura nie informuje o dodatkowych szczegółach, podkreślając, że postępowanie jest w toku.

Zniszczony grób ukraińskiego pisarza: