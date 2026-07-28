Aktualizacja, godz. 12:40

Prokuratura przekazała nowe informacje w sprawie brutalnego pobicia pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Pierwszemu z zatrzymanych mężczyzn ogłoszono zarzuty dotyczące m.in. pobicia oraz stosowania przemocy ze względu na przynależność narodową. Czyn został zakwalifikowany również jako występek o charakterze chuligańskim.

Obecnie trwają dalsze czynności procesowe z udziałem podejrzanego.

Za te przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

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Sprawa brutalnego pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu nabiera tempa. We wtorek jeden z dwóch zatrzymanych mężczyzn został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej na Psim Polu. Tam mają zostać mu przedstawione zarzuty w związku z napaścią, do której doszło w niedzielę. Według PAP, czynności z podejrzanym mają się rozpocząć o godz. 12:00. Zatrzymani to osoby w wieku 27 i 45 lat, które w przeszłości były wielokrotnie notowane przez policję.

Atak na ulicy po sprzeczce w sklepie

Do wstrząsającego zdarzenia doszło w niedzielę przy ulicy Okulickiego. Ofiarami napaści padli młodzi obywatele Ukrainy - 20-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna. Jak wynika z nagrania, które trafiło do mediów społecznościowych, para została zaatakowana przez trzech agresorów. Mężczyzna był brutalnie bity, a jego partnerka, próbując go bronić, również stała się celem napastników. Oboje z obrażeniami trafili do szpitala, a zdjęcia opublikowane w sieci pokazują, że kobieta wymagała szycia rany ucha. Co było przyczyną tak bestialskiego zachowania? Jak informuje policja, wszystko zaczęło się niewinnie.

- Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie, później mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy

- powiedziała PAP podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Funkcjonariusze badają sprawę pod kątem napaści na tle narodowościowym.

Kim są zatrzymani? Gangster i zawodnik MMA

W poniedziałek wieczorem wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w pobiciu. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, napastnicy to osoby dobrze znane w lokalnym środowisku.

Według „Gazety Wyborczej” „jeden z nich to Adam C. ps. Cycu, gangster z więzienną przeszłością i bokser walczący na gołe pięści, a drugi to pseudokibic walczący w MMA”.

Jeden próbował uciec z Wrocławia

O szczegółach zatrzymania poinformował na platformie X szef MSWiA, Marcin Kierwiński. Okazuje się, że jeden z agresorów próbował opuścić miasto, by uniknąć odpowiedzialności. Do jego zatrzymania zaangażowano policyjnych kontrterrorystów.

- Wrocławscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław

- poinformował w poniedziałek wieczorem. Minister podkreślił, że „brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna”.

Policja wciąż poszukuje trzeciego mężczyzny, który brał udział w napaści. Czynności z zatrzymanymi trwają.

Źródło: PAP