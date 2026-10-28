Dramatyczne chwile rozegrały się na dworcu Wrocław Główny. Podróżny jadący składem z Kędzierzyna-Koźla do stolicy Dolnego Śląska zaatakował pięściami kierownika pociągu i kilkukrotnie uderzył go w twarz.

Brutalny atak zakończył się dla pracownika kolei bardzo poważnymi obrażeniami, w tym utratą dwóch zębów, rozcięciem skóry oraz podejrzeniem złamania nosa.

Atak w pociągu na stacji Wrocław Główny. Pasażer pobił kierownika składu

To niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 26 października, mniej więcej o godzinie 15. Wszystko wydarzyło się bezpośrednio po tym, jak skład zatrzymał się na stacji Wrocław Główny.

Z ustaleń funkcjonariuszy policji wynika, że jeden z pasażerów rzucił się na kierownika składu bez wyraźnej przyczyny. Agresor zadał pracownikowi kolei kilka ciosów pięścią prosto w twarz.

Siła uderzeń była ogromna i spowodowała u zaatakowanego mężczyzny dotkliwe rany. Kolejarz stracił dwa zęby, miał rozciętą skórę, a jego obrażenia wskazują również na prawdopodobne złamanie nosa.

Do rannego pracownika niezwłocznie wezwano karetkę pogotowia. Zespół ratownictwa medycznego opatrzył poszkodowanego na miejscu, po czym zdecydował o przetransportowaniu pobitego mężczyzny do szpitala w celu przeprowadzenia dokładniejszych badań.

Pobicie kolejarza we Wrocławiu. Załoga pociągu zamknęła agresora w środku

Pozostali członkowie obsługi pociągu wykazali się doskonałym refleksem i natychmiast zareagowali na przemoc. Widząc atak, kolejarze zablokowali drzwi wagonów, odcinając napastnikowi drogę ucieczki, i równocześnie wezwali na pomoc policję.

Na dworzec wysłano patrol z Komisariatu Kolejowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Przybyli na miejsce funkcjonariusze zatrzymali 49-letniego sprawcę podejrzanego o pobicie kierownika składu.

Mundurowi zadbali także o zgromadzenie materiału dowodowego. Zabezpieczono już zapis z kamer monitoringu, który pozwoli dokładnie odtworzyć przebieg całego zajścia.

Zarzuty dla 49-latka za atak na kierownika pociągu. Grozi mu więzienie

Śledztwo w sprawie tego brutalnego pobicia prowadzi Prokuratura Rejonowa Wrocław-Krzyki Wschód. Zatrzymany 49-latek jest podejrzany o wywieranie wpływu na czynności urzędnicze i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu zaatakowanego kolejarza.

Prokuratorzy wystąpili już do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie agresywnego pasażera. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Przy okazji tego zdarzenia policjanci przypominają o statusie prawnym pracowników kolei. Konduktorzy oraz kierownicy pociągów w trakcie pełnienia obowiązków służbowych są objęci specjalną ochroną prawną, taką samą jak funkcjonariusze publiczni.

Katastrofa kolejowa: