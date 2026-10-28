Polska tonie w zamkach. Mamy kawał historii

Polska może pochwalić się setkami zamków, które od wieków przyciągają miłośników historii, architektury i niezwykłych krajobrazów. Niektóre wznoszą się na skalistych wzgórzach, inne otoczone są rozległymi parkami lub malowniczymi lasami. Wiele z nich zachowało swój wyjątkowy charakter, a ich wnętrza i imponujące dziedzińce pozwalają przenieść się wyobraźnią do czasów królów, rycerzy i księżniczek. Nic więc dziwnego, że zamki należą do najbardziej fascynujących atrakcji turystycznych w naszym kraju. Które z nich zasługują jednak na miano najpiękniejszych? Głos w tej sprawie zabrali sami internauci.

Najpiękniejsze zamki w Polsce. Internauci wybrali zwycięzców

28 października 2026 roku ogłoszono wyniki Rankingu Polskich Zamków i Pałaców, zorganizowanego przez Magazyn Travelist we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. W plebiscycie oddano łącznie niemal 35 tys. głosów, a uczestnicy mogli wskazywać swoje ulubione obiekty w pięciu kategoriach.

Jedną z nich był wybór najpiękniejszego polskiego zamku. Rywalizacja okazała się szczególnie interesująca, ponieważ na liście znalazły się zarówno najbardziej rozpoznawalne zabytki w kraju, jak i obiekty, które nie zawsze cieszą się równie dużą popularnością wśród turystów. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełne zestawienie zamków, które są uznawane za najpiękniejsze w Polsce.

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Najpiękniejsze zamki w Polsce. TOP 5 budowli

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Zamek Książ najpiękniejszym zamkiem w Polsce. Wygląda jak z bajki!

Pierwsze miejsce zajął Zamek Książ w Wałbrzychu, zdobywając 20,46 proc. głosów. Dolnośląska perełka wyprzedziła tym samym słynny zamek krzyżacki w Malborku oraz Zamek Królewski na Wawelu.

Zamek Książ to jeden z największych zamków w Polsce, a jego charakterystyczna sylwetka wyróżnia się na tle otaczających go lasów. Historia obiektu sięga XIII wieku, kiedy to powstała tu warownia związana z księciem Bolkiem I Surowym. Na przestrzeni kolejnych stuleci zamek wielokrotnie przebudowywano, dzięki czemu dziś można podziwiać połączenie różnych stylów architektonicznych. Szczególne wrażenie robią monumentalna bryła budowli, efektowne tarasy oraz bogato zdobione wnętrza, w tym słynna Sala Maksymiliana.

To najpiękniejszy pałac w Polsce. Kręcono w nim znane filmy, podbił serca internautów. Każdy może spędzić w nim noc

Polacy tłumnie głosowali na zamki i pałace

Polskie zamki i pałace wciąż przyciągają uwagę turystów, a zainteresowanie ich historią nie słabnie. Potwierdził to właśnie plebiscyt Magazynu Travelist, w którym internauci mogli wskazać najpiękniejsze zabytki w kraju. Skala zaangażowania okazała się wyjątkowo duża - jak podkreśla redaktor naczelny magazynu, był to drugi najpopularniejszy plebiscyt w historii redakcji.