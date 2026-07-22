Płonący Mercedes na trasie S3 w kierunku granicy. Droga zablokowana

Pożar Mercedesa na trasie S3

W środę wieczorem na dolnośląskim fragmencie trasy szybkiego ruchu S3 doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Na chwilę przed godziną 19:00 ratownicy odebrali pilny sygnał dotyczący auta, które nagle stanęło w płomieniach na środku jezdni.

- Przed godziną 19:00 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze otrzymał zgłoszenie o pożarze pojazdu osobowego na drodze ekspresowej S3

- wyjaśnił młodszy kapitan Marek Malich, reprezentujący kamiennogórską straż pożarną. Samochód osobowy marki Mercedes zaczął płonąć na pasie wiodącym bezpośrednio do czeskiej granicy. Strażacy uspokajają jednak po całej akcji, że w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł żadnych obrażeń.

Zablokowana trasa S3. Straż pożarna radzi kierowcom

Praca ratowników skupia się głównie na odcinku prowadzącym w stronę Lubawki. Funkcjonariusze zmuszeni byli zamknąć wszystkie dostępne pasy, co natychmiast wygenerowało utrudnienia z przejazdem. Mundurowi dokładnie sprecyzowali również lokalizację zatoru, na który muszą przygotować się kierowcy.

- Oba pasy ruchu drogi S3 w kierunku granicy są obecnie zamknięte - działania prowadzone są około 1 km od zjazdu w miejscowości Ptaszków (węzeł Kamienna Góra Północ) - przekazano.

Służby proszą kierowców o jazdę ze zdwojoną czujnością oraz bezwzględne stosowanie się do wydawanych zaleceń. W celu ominięcia korków zasugerowano skierowanie pojazdów na alternatywną trasę objazdową.

- Apelujemy o ostrożność i korzystanie z objazdów – zalecamy zjazd z S3 na węźle Kamienna Góra Północ

- przekazano w komunikacie.