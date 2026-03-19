Skażona woda na Dolnym Śląsku. Sanepid ostrzega przed bakteriami

Mieszkańcy dolnośląskiej gminy Walim muszą zmierzyć się z poważnym problemem sanitarnym w sieci wodociągowej. Wałbrzyski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował o niebezpiecznym zanieczyszczeniu lokalnego ujęcia. Analizy laboratoryjne wykazały, że w próbkach znajdują się groźne dla ludzkiego organizmu bakterie E. coli. W odpowiedzi na to zagrożenie samorząd opublikował odpowiednie wytyczne.

"Uwaga mieszkańcy Walimia, Jugowic i Zagórza Śląskiego! W związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu informujemy, że woda w sieci wodociągowej w miejscowościach Walim, Jugowice oraz Zagórze Śląskie (część zasilana z ujęcia przy ul. J. Kuliga) jest niezdatna do spożycia. Woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych (np. mycia podłóg) oraz spłukiwania toalet. Nie należy jej spożywać ani używać do przygotowywania posiłków."

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła alert do mieszkańców Walimia

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do abonentów sieci komórkowych specjalne wiadomości tekstowe, w których wezwano do ostrożności i bezwzględnego przestrzegania instrukcji wydawanych przez samorządowców.

"UWAGA! Woda niezdatna do spożycia w części gminy Walim - Zagórzu Śląskim oraz części Jugowic i Walimia. Śledź komunikaty Urzędu Gminy"

- brzmi komunikat z alertu rozesłanego przez RCB.

Dostawy wody pitnej w gminie Walim. Samorząd podstawił beczkowozy

Gmina Walim zorganizowała alternatywne punkty dostaw wody pitnej. Na drogi w wyznaczonych obszarach skierowano specjalne pojazdy z wodą pitną, do których mogą zgłaszać się wszyscy potrzebujący.

- Na terenie Gminy Walim wodę pitną dostarczają trzy beczkowozy: pierwszy – kursujący od ul. Kościuszki w Walimiu w dół miejscowości (i z powrotem), drugi – od ul. Gazowej w Jugowicach w kierunku Zagórza Śląskiego (i z powrotem), trzeci – będzie stał na pętli autobusowej w Zagórzu Śląskim

Taki komunikat wydał Urząd Gminy Walim.

Kiedy woda w gminie Walim wróci do kranów?

Kiedy kryzys zostanie opanowany? Władze zapewniają, że wyznaczone ekipy techniczne rozpoczęły już procedury mające na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności sieci.

- Trwa intensywne czyszczenie oraz dezynfekcja zbiorników wodnych. Kolejne badania zaplanowane są na czwartek. Jeśli ich wyniki potwierdzą poprawę jakości wody, najwcześniej w piątek będzie ona ponownie dopuszczona do spożycia. Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów

- przekazała miejscowa gmina za pośrednictwem swoich oficjalnych kanałów.