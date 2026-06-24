Z powodu nadchodzących, nawet 40-stopniowych upałów, organizm człowieka narażony jest na ekstremalne obciążenie. Jazda autobusami i tramwajami miejskimi w takich temperaturach bywa ogromnym wyzwaniem. Pasażerowie nie kryją oburzenia i wylewają żale w mediach społecznościowych z powodu panującego w pojazdach zaduchu.

Pasażerowie mają dość. Reagują na duchotę w pojazdach

Skrajne niezadowolenie widoczne jest w licznych komentarzach w sieci. Problem z niedziałającym chłodzeniem dotyka wielu polskich aglomeracji, a zirytowani internauci piszą wprost, co o tym myślą.

„Jedno z najgorętszych miast, a klimatyzacja w komunikacji miejskiej nie działa”

- skomentował kilka dni temu wrocławską rzeczywistość jeden z użytkowników mediach społecznościowych.

Podobnego zdania jest pasażer z Poznania, który również nie szczędził gorzkich słów.

„Jechałem dzisiaj przynajmniej ośmioma autobusami.Tylko w jednym klimatyzacja nie dmuchała ciepłym powietrzem. Czy wy chcecie wykończyć starszych ludzi???”

- napisał rozemocjonowany internauta.

Dlaczego klimatyzacja w MPK bywa niewydolna?

W nowszych typach taboru klimatyzacja działa zazwyczaj automatycznie, a prowadzący pojazd rzadko mają możliwość ingerencji w ustawienia. We Wrocławiu chłodzenie aktywuje się samoczynnie po przekroczeniu około 20 stopni. Jak podaje strona wrocławskiego MPK, rozwiązania bywają różne w zależności od konkretnego modelu pojazdu.

"W tramwajach Skoda 19 T klimatyzacja jest włączana przez motorniczego, ale później działa już ona automatycznie. System sam się wyłączy, gdy doprowadzi tramwaj do pożądanej temperatury. W tramwajach marki Pesa i Moderus Beta motorniczowie załączają system automatycznej klimatyzacji, jednak mają dodatkową możliwość regulacji w trakcie jego pracy. We wszystkich autobusach klimatyzacja włącza się automatycznie w kabinie kierowcy i w przedziale dla pasażerów. Decyduje o tym komputer pokładowy na podstawie temperatury."

- czytamy na stronie MPK Wrocław. Należy mieć na uwadze, że systemy chłodzące mają ograniczoną wydajność. Otwieranie drzwi na poszczególnych przystankach wpuszcza do środka masy gorącego powietrza, co osłabia działanie klimatyzacji.

"Klimatyzacja w pojeździe komunikacji miejskiej jest w stanie skutecznie obniżyć temperaturę o 3-5 stopni Celsjusza"

- wyjaśnia wrocławski przewoźnik.

Zgłoszenie awarii klimatyzacji krok po kroku

Awarie się zdarzają, ale samo narzekanie nie rozwiązuje problemu. Aby skutecznie zainterweniować, warto postępować zgodnie z poniższym schematem. Oto instrukcja.

KROK 1: Zachowaj spokój

Nie miej pretensji do kierowcy ani motorniczego. Ich zadaniem jest bezpieczne prowadzenie pojazdu, a ponadto w nowoczesnym taborze często nie mają oni możliwości ręcznej zmiany ustawień temperatury.

KROK 2: Zbierz kluczowe informacje

Zgłoszenie musi być precyzyjne. Zapisz albo sfotografuj niezbędne dane:

Numer boczny pojazdu (znajduje się wewnątrz oraz na zewnątrz)

Numer linii

Kierunek jazdy (ostatni przystanek)

Dokładną datę i godzinę zdarzenia

KROK 3: Skieruj sprawę do właściwego organizatora

Reklamacje wysyłaj bezpośrednio do odpowiedniej jednostki (ZTM, MPK, ZDiTM), która ma narzędzia do karania przewoźników za uchybienia. Masz do wyboru kilka dróg: