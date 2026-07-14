Paraliż na kolei! Ogromne opóźnienia i odwołane pociągi przez burze

Gwałtowne burze, które we wtorek przechodzą przez południową część kraju, spowodowały poważne zakłócenia w kursowaniu pociągów. W wielu regionach pojawiły się duże opóźnienia, a część połączeń została całkowicie odwołana. Przewoźnicy uruchomili komunikację zastępczą, jednak podróżni powinni przygotować się na wydłużony czas przejazdu i zmiany w rozkładzie.

Jak wynika z danych publikowanych przez Portal Pasażera, trudne warunki atmosferyczne mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie kolei. Wśród odwołanych połączeń znalazły się zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne.

Na ekranach z systemu informacji pasażerskiej widać m.in. odwołane składy Orzeszkowa, Pomorzanin czy Baltic Express. W przypadku innych połączeń opóźnienia sięgają od kilkunastu minut do ponad dwóch godzin. Rekordowe opóźnienie widoczne na Portalu Pasażera wynosi aż 142 minuty.

Drzewa na torach w Karkonoszach! „Za utrudnienia przepraszamy”

Najgorsze doniesienia napływają z tras prowadzących do Szklarskiej Poręby i Jeleniej Góry. Silny wiatr łamał gałęzie niczym zapałki. Służby kolejowe informują wprost:

„Przerwa w ruchu. Drzewa na torach. Na odcinku Janowice Wielkie- Szklarska Poręba Górna- Janowice Wielkie oraz Janowice Wielkie -Jelenia Góra-Janowice Wielkie kursuje zastępcza komunikacja autobusowa. Pociągi doznają opóźnień. Za utrudnienia przepraszamy.”

To jednak nie koniec problemów na tej trasie. Podobne komunikaty dotyczą szeregu innych połączeń regionalnych:

„Z pociąg 69238 relacji Jelenia Góra (16:41)- Wrocław Główny (18:58) na odcinku Jelenia Góra- Janowice Wielkie zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Za utrudnienia przepraszamy.”

„Za pociąg 69275 relacji Wrocław Główny (14:10)- Jelenia Góra (16:26) na odcinku Janowice Wielkie -Jelenia Góra zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Za utrudnienia przepraszamy.”

Identyczne problemy dotknęły pasażerów podróżujących pociągami KD o numerach 69236, 69273, 69240 oraz 69279. Awaryjne autobusy musiały wyjechać również na trasie w kierunku Świeradowa-Zdroju na linii D62:

„Za pociąg 66852 relacji Świeradów Zdrój (16:05) - Gryfów Śląski (16:25) zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Za utrudnienia przepraszamy.”

„Przerwa w ruchu. Na odcinku Jelenia Góra - Rybnica - Jelenia Góra kursuje zastępcza komunikacja autobusowa. Pociągi doznają opóźnień.”

Pociągi dalekobieżne odwołane. Gdzie nie pojedziemy?

Problem nie dotyczy wyłącznie pociągów regionalnych. Trudne warunki atmosferyczne zmusiły PKP Intercity do skrócenia tras lub całkowitego odwołania flagowych połączeń na poszczególnych odcinkach. Na popularnej trasie ze Szklarskiej Poręby do Warszawy pasażerowie musieli przesiąść się do autobusów:

„Utrudnienia pociągu IC 6138 (IC) ORZESZKOWA • Informacje o kursowaniu komunikacji zastępczej: Na odcinku od stacji Jelenia Góra Sobieszów do stacji Wałbrzych Główny pociąg został odwołany. Wprowadzono komunikację zastępczą, godziny przyjazdu i odjazdu komunikacji mogą ulec zmianie.”

Z kolei pasażerowie zmierzający nad morze pociągiem POMORZANIN zderzyli się z taką decyzją:

„Utrudnienia pociągu IC 6509 (IC) POMORZANIN • Informacje o kursowaniu komunikacji zastępczej: Na odcinku od stacji Jelenia Góra do stacji Marciszów pociąg został odwołany. Wprowadzono komunikację zastępczą, godziny przyjazdu i odjazdu komunikacji mogą ulec zmianie.”

Wrocławski węzeł kolejowy boryka się również z odwołaniem międzynarodowego hitu - pociągu IC BALTIC EXPRESS (nr 260/65000) relacji Praga - Gdynia Główna (planowy odjazd o 19:10), gdzie również wprowadzono zastępcze autobusy. Podobny los spotkał skład KD 60677 relacji Lichkov – Rawicz.

Potężne burze nad Polską. IMGW wydaje alerty najwyższego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla wielu regionów. Szczególnie groźna sytuacja panuje w powiatach górskich i podgórskich, gdzie obowiązuje alert trzeciego, najwyższego stopnia. Ostrzeżenie dla rejonu Jeleniej Góry i powiatu kamiennogórskiego brzmi groźnie.

"Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze stopień: 3 prawd. 75% Przebieg: Występują i będą się utrzymywać burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm, a punktowo ulewne około 80 mm oraz porywy wiatru około 70 km/h. Lokalnie grad. Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem."

Zgodnie z komunikatem IMGW, alert ten obowiązuje 14 lipca od godziny 11:22 do 20:00.

Niebezpiecznie jest również w innych częściach Dolnego Śląska. Dla Wrocławia oraz okolicznych powiatów, takich jak wrocławski, wołowski i trzebnicki, wydano ostrzeżenie drugiego stopnia.

"Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze stopień: 2 prawd. 75% Przebieg: Miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie około 55 mm. Możliwe są porywy wiatru do 70 km/h i opady gradu. Uwagi: Ostrzeżenie może być aktualizowane."

W tym przypadku ostrzeżenie jest ważne tego samego dnia, od godziny 13:00 aż do 23:00.