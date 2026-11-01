Ostrze w cukierku z Halloween na Dolnym Śląsku. Policja apeluje do rodziców

Ostrze w cukierku na Halloween w powiecie ząbkowickim

Do groźnej sytuacji doszło w powiecie ząbkowickim w województwie dolnośląskim. Podczas halloweenowej zabawy dzieci odwiedzały domy i zbierały słodycze. Kiedy wróciły do domu, rodzice zauważyli, że w jednym z cukierków znajduje się coś niebezpiecznego.

Jak informuje TVN24, w słodyczy odkryto metalowe ostrze, prawdopodobnie pochodzące z temperówki. Rodzice powiadomili o wszystkim policję.

– W jednym z cukierków, które dzieci zebrały podczas Halloween rodzice odkryli niebezpieczny przedmiot. Było to najprawdopodobniej ostrze temperówki. Sprawa będzie wyjaśniana – przekazał TVN24 Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Sonda Czy twoje dziecko zbierało cukierki w Halloween? oczywiście, jak co roku nie, nie pochwalam tej tradycji nie pozwoliłam właśnie z obawy przed zagrożeniami

Niebezpieczne cukierki na Halloween. Doniesienia z Kołobrzegu i Mysłowic

Funkcjonariusze będą teraz ustalać, skąd w cukierku wzięło się ostrze i kto mógł je tam umieścić. Na razie nie wiadomo, czy zrobił to ktoś celowo.

Jak przekazuje TVN24, w weekend pojawiły się także doniesienia o podobnych sytuacjach w innych miastach. Internauci pisali o podejrzanych słodyczach między innymi w Kołobrzegu i Mysłowicach.

Policjanci z tych miejscowości nie otrzymali jednak oficjalnych zawiadomień. Oznacza to, że informacje rozpowszechniane w internecie nie zostały dotąd potwierdzone.

Ostre przedmioty w słodyczach na Halloween. Co grozi sprawcom?

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy w okresie Halloween pojawiają się informacje o niebezpiecznych przedmiotach ukrytych w cukierkach. Podobne zdarzenia zgłaszano również w poprzednich latach.

Policja przypomina, że celowe umieszczenie ostrego przedmiotu w jedzeniu może zostać uznane za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Zgodnie z artykułem 160 Kodeksu karnego za takie przestępstwo grozi do trzech lat więzienia.

Funkcjonariusze apelują do rodziców i opiekunów, aby przed podaniem dzieciom słodyczy dokładnie obejrzeli ich opakowania oraz zawartość.

Jeśli cukierek wygląda podejrzanie, ma uszkodzone opakowanie lub znajduje się w nim obcy przedmiot, nie wolno go jeść. Należy go zabezpieczyć i zgłosić sprawę policji.