Ogromne podwyżki opłat na wrocławskich cmentarzach. Znamy nowy cennik

Ceny na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu drastycznie w górę

Zaktualizowane taryfy wejdą w życie już 19 marca. Reprezentująca wrocławski magistrat Monika Dubec w rozmowie z Polską Agencją Prasową przekazała, że odpowiednie zarządzenie regulujące te kwestie trafiło do publikacji, a służby prawne wojewody dolnośląskiej nie dopatrzyły się w nim żadnych uchybień. Te doniesienia oficjalnie zostały potwierdzone przez rzecznika prasowego wojewody, Tomasza Jankowskiego.

Zmiany uderzą po kieszeni osoby decydujące się na najczęściej wybierane warianty pochówków. Za standardowy, pojedynczy grób ziemny trzeba będzie zapłacić 1,8 tysiąca złotych, podczas gdy dotychczas opłata wynosiła 1,3 tysiąca złotych. Z kolei dwumiejscowy, pionowy grób urnowy w ziemi to wydatek rzędu 2 tysięcy złotych, co stanowi wzrost z wcześniejszych 1,8 tysiąca złotych. Najpotężniejszy skok cenowy dotknie czteroosobowych mogił urnowych, za które stawka szybuje z 2,1 tysiąca złotych do aż 3,5 tysiąca złotych, czyli wzrasta o zawrotne 67 procent.

Szczegółowy cennik cmentarny we Wrocławiu. Co się zmieni?

Przedstawiciele wrocławskiego ratusza uspokajają jednak, że wejście w życie nowych przepisów nie w każdej sytuacji pociągnie za sobą gigantyczne wydatki dla bliskich osoby zmarłej. Zdecydowano bowiem o całkowitym zniesieniu dotychczasowych opłat za dochowanie do grobów urnowych, murowanych oraz nisz w kolumbariach. W starym systemie każdorazowe dołożenie urny generowało nowe koszty – na przykład czteroosobowy grób urnowy kosztował na start 2,1 tysiąca złotych, ale każda kolejna urna wymagała dopłaty tysiąca złotych, co łącznie dawało sumę 5,1 tysiąca złotych. Od teraz opłata wynosi jednorazowo 3,5 tysiąca złotych za sto lat użytkowania, bez żadnych ukrytych kosztów w przyszłości.

Podwyżki nie ominą również klasycznych ceremonii pogrzebowych z wykorzystaniem trumny. Według zaktualizowanego taryfikatora, dwudziestoletnia opłata za pionowy, dwumiejscowy grób głębinowy wyniesie 2,5 tysiąca złotych, w porównaniu do obecnych 1,8 tysiąca złotych. Za podwójny, poziomy grób rodzinny bliscy zapłacą 3 tysiące złotych, a nie 2,2 tysiąca złotych jak dotychczas. Najmniej dotkliwa zmiana kwotowa dotyczy dwumiejscowych, pionowych ziemnych grobów urnowych, gdzie odnotowano wzrost opłaty o skromne 11 procent.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu wyjaśnia powody podwyżek

− To nie jest komercyjna działalność. Cmentarze muszą funkcjonować w sposób stabilny, zgodny z prawem i z poszanowaniem godności pochówku. Nowy cennik nie ma generować zysku, tylko zapewnić możliwość bieżącego utrzymania nekropolii − podkreśliła cytowana w komunikacie magistratu dyrektorka Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu Anna Ciesłowska.

W komunikacie miasta podkreślono, że nowe stawki zostały starannie skalkulowane w taki sposób, aby Zarząd Cmentarzy Komunalnych był w stanie samodzielnie finansować bieżącą obsługę oraz realizować niezbędne inwestycje. Dzięki temu nie zajdzie potrzeba przesuwania środków budżetowych z innych ważnych obszarów funkcjonowania miasta, takich jak komunikacja miejska, oświata czy wsparcie socjalne dla mieszkańców.

Kolejnym powodem drastycznych zmian w cenniku jest pilna potrzeba dostosowania lokalnych przepisów do najnowszych wyroków sądowych. Istotny w tym kontekście był ubiegłoroczny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2024 roku, który jednoznacznie nakazał sprzedaż miejsc w kolumbariach oraz grobach murowanych i urnowych od razu na sto lat, bez możliwości pobierania późniejszych opłat za prolongatę czy też wkładanie kolejnych trumien i urn.

Miejscy urzędnicy nie ukrywają ponadto, że na kształt nowego taryfikatora wpłynęła również głośna zmiana w przepisach państwowych, obowiązująca od pierwszego stycznia bieżącego roku, która zakładała znaczące zwiększenie kwoty zasiłku pogrzebowego, rosnącego z poziomu 4 tysięcy do 7 tysięcy złotych.

− Przy najtańszej formie pochówku urnowego koszt miejsca na cmentarzu to dziś 2 tys. zł. Nawet po doliczeniu podstawowych usług pogrzebowych, minimalny pogrzeb i pochówek bez problemu mieszczą się w wysokości zasiłku pogrzebowego − powiedziała Ciesłowska.

Opłata za wjazd na cmentarz i nowe metody pochówku we Wrocławiu

Zdecydowano się także na podniesienie taryfy dla osób prywatnych wjeżdżających samochodami na teren nekropolii – od teraz opłata ta wyniesie 50 złotych, a nie jak do tej pory 30 złotych. Władze miasta argumentują ten krok chęcią lepszej ochrony zabytkowej infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych cmentarzy, na których wciąż dominują nieutwardzone, ziemne alejki.

− To trudne, ale konieczne decyzje. Ich celem nie jest zysk, tylko zapewnienie godnych warunków pochówku i stabilnego funkcjonowania cmentarzy − bez przerzucania tych kosztów na inne miejskie zadania. Pamiętajmy, że równocześnie projektujemy ogromny cmentarz na Kiełczowie, ponieważ ilość miejsca na wrocławskich cmentarzach komunalnych proporcjonalnie kurczy się do wzrostu liczby mieszkańców − powiedział wicedyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju UM Wrocławia Bartłomiej Świerczewski.

Jednocześnie magistrat testuje zupełnie nowe możliwości grzebania zmarłych. Na cmentarzu Pawłowice utworzono pilotażowy projekt ogrodu pamięci, gdzie dopuszcza się chowanie prochów w specjalnych, ekologicznych urnach ulegających biodegradacji, natomiast na nekropolii Jerzmanowo wybudowano potężne kolumbaria z niszami mogącymi pomieścić nawet do dwunastu urn. Co ciekawe, pierwsze z tych innowacyjnych rozwiązań zdążyło już wywołać bardzo gorące dyskusje i podzieliło mieszkańców wrocławskiej aglomeracji.