Twierdza Srebrna Góra - potężna warownia, którą warto zobaczyć

Monumentalna Twierdza Srebrna Góra to jeden z najciekawszych obiektów historycznych w Polsce i wyjątkowa atrakcja Dolnego Śląska. Górska warownia powstała w drugiej połowie XVIII w. (1765–1777) na rozkaz króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego, który chciał zabezpieczyć Śląsk - zdobyty wcześniej przez Prusy - przed ewentualną ofensywą armii austriackiej. W momencie powstania była jedną z najnowocześniejszych fortyfikacji w Europie.

Monumentalna infrastruktura

Twierdza to nie pojedynczy budynek - to rozległa struktura składająca się z szeregu fortów, bastionów i obiektów obronnych rozciągających się na kilku wzgórzach, z dominującym Donjonem - centralną i najlepiej zachowaną częścią kompleksu. Już podczas budowy zaplanowano ją jako samowystarczalną – z magazynami, kaplicą, więzieniem, szpitalem, piekarnią czy browarem, a nawet z siecią podziemnych studni wydrążonych w litej skale. W galerii zdjęć znajdziecie fotografie twierdzy, zachęcamy do sprawdzenia!

Twierdza Srebrna Góra. Nie zdobył jej nawet Bonaparte

Warowni nie zdobył nawet brat Napoleona Bonaparte

Świetnie zaprojektowana warownia mogła pomieścić blisko 4 000 żołnierzy i wytrzymać długotrwałe oblężenie. Co ciekawe, jej jedyny poważny test bojowy miał miejsce w 1807 r., kiedy oblegali ją żołnierze Hieronima Bonaparte młodszego brata Napoleona. Pomimo intensywnej presji militarnej twierdza nigdy nie została zdobyta szturmem.

Po 1867 r. twierdza straciła znaczenie wojskowe i przestała pełnić funkcję aktywnej placówki obronnej. W kolejnych dekadach zaczęła przemieniać się w miejsce rekreacji i turystyki – już pod koniec XIX w. przyciągała coraz więcej zwiedzających. W okresie międzywojennym działały tu restauracje i schroniska młodzieżowe, a po II wojnie światowej część obiektów była wykorzystana jako obóz jeniecki dla polskich oficerów.

Dolnośląska twierdza - pomnik historii i atrakcja turystyczna

Obecnie Twierdza Srebrna Góra to unikatowy zabytek militarnej architektury Europy i jedna z największych atrakcji Dolnego Śląska. W 2004 r. otrzymała status Pomnika Historii, co podkreśla jej znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski. Zwiedzający mogą odkrywać trasę forteczną, podziwiać panoramę regionu z bastionów, a także uczestniczyć w wydarzeniach historycznych i rekonstrukcjach.

Srebrna Góra – wieś z historią i charakterem

Nie tylko twierdza przyciąga turystów. Sama wieś Srebrna Góra, położona w województwie dolnośląskim w powiecie ząbkowickim, ma bogatą historię sięgającą średniowiecza. Nazwa miejscowości wywodzi się od wydobycia srebra - już w XIV w. w okolicach istniały pierwsze wzmianki o eksploatacji tych surowców, które przyciągały osadników i rzemieślników. Co ciekawe, jeszcze do 1945 r. Srebrna Góra funkcjonowała jako miasto (znana wówczas pod nazwą Silberberg), jednak po włączeniu do Polski utraciła prawa miejskie i stała się wsią.