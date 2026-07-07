Przy wybranych drogach powiatowych zamontowano sześć tablic edukacyjno-ekologicznych z hasłem „NIE ŚMIEĆ PRZY DROGACH”. Jak wynika z informacji opublikowanych przez Powiat Średzki, tablice stanęły w pasach drogowych przy trasach, gdzie problem porzucania odpadów był szczególnie widoczny po zimowym sprzątaniu. To informacja ważna przede wszystkim dla mieszkańców i kierowców korzystających z odcinków między Śnieciskami a Zaniemyślem, Klęką a Radlińcem, Brodowem a Nietrzanowem oraz Gieczem a Dzierżnicą.

Gdzie stanęły tablice?

Dwie tablice zamontowano po obu stronach pobocza drogi powiatowej nr 3674P na trasie Śnieciska – Zaniemyśl. Kolejne dwie pojawiły się przy drodze powiatowej nr 3741P na trasie Klęka – Radliniec.

Po jednej tablicy ustawiono też przy drodze powiatowej nr 3670P na trasie Brodowo – Nietrzanowo oraz przy drodze powiatowej nr 3662P na trasie Giecz – Dzierżnica.

Dlaczego wybrano właśnie te miejsca

Lokalizacje nie były przypadkowe. Jak podaje powiatsredzki.pl, tablice ustawiono tam, gdzie po zimowym uprzątnięciu dróg usunięto największe ilości nielegalnie porzuconych odpadów.

Akcja została skierowana na odcinki, na których problem zaśmiecania poboczy był najbardziej widoczny. Komunikat jasno wskazuje, że celem jest zwiększanie świadomości społecznej oraz poprawa estetyki i porządku w przestrzeni publicznej, ale nie podaje danych o skuteczności takiego rozwiązania.

Montaż tablic jest realizacją ustaleń podjętych w 2025 roku przez Komisję Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej. To właśnie wtedy zapadła decyzja o umieszczeniu przy drogach powiatowych tablic edukacyjno-ekologicznych przypominających o niezaśmiecaniu poboczy.

Co dalej w tym roku

Na bieżący rok zaplanowano montaż kolejnych tablic. Mają być większe od obecnych i mieć wymiary 120 x 90 cm. W komunikacie nie podano, ile nowych tablic ma zostać ustawionych, w jakich dokładnie lokalizacjach i w jakim terminie mają się pojawić.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło

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