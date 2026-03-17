Nowe pociągi na trasie Wrocław - Warszawa. Czeski przewoźnik zapowiada konkurencyjne ceny

Wojciech Kulig
2026-03-17 10:14

Czeski przewoźnik kolejowy szykuje się do mocnego wejścia na kolejną trasę w Polsce. Tym razem chodzi o połączenie Wrocław – Warszawa, które może namieszać na rynku.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Żółty pociąg z czarnym elementem na dachu i przodzie, składający się z kilku wagonów, porusza się po torach, zajmując lewą część kadru. Jego przednie światła emitują czerwone światło. Tło tworzy rozległe, jasne niebo w odcieniach bieli i bladego beżu, a liczne słupy i kable trakcyjne przecinają przestrzeń, biegnąc wzdłuż torów, które zakręcają w prawą stronę, tworząc wrażenie ruchu i szybkości.

Czeski przewoźnik RegioJet nie zwalnia tempa i szykuje kolejne inwestycje w Polsce. Firma planuje uruchomienie bezpośrednich połączeń kolejowych między Wrocławiem a Warszawą. Wniosek o zgodę na obsługę tej trasy wpłynął do Urzędu Transportu Kolejowego wiosną 2025 roku i spotkał się z pozytywną decyzją. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe kursy pojawią się w rozkładzie jazdy pod koniec 2026 roku.

Pięć pociągów dziennie i szybki przejazd

Z dokumentów złożonych w Urzędzie Transportu Kolejowego wynika, że przewoźnik chce obsługiwać trasę bardzo intensywnie. Każdego dnia miałoby kursować aż pięć par pociągów.

Podróż ma prowadzić przez Leszno oraz Poznań Główny, a przejazd między Wrocławiem a Warszawą ma trwać około czterech godzin. To oznacza realną alternatywę dla obecnych przewoźników.

RegioJet już działa w Polsce

Czeska firma od dłuższego czasu rozwija swoją siatkę połączeń nad Wisłą. Najpierw pojawiły się kursy na trasie Kraków – Warszawa, następnie rozszerzono ofertę o połączenia do Gdyni, a od 2026 roku także między Poznaniem a Warszawą.

Wniosek o uruchomienie działalności w Polsce został złożony wiosną 2025 roku i zakończył się uzyskaniem odpowiedniej zgody.

Konkurencja na torach to dobra wiadomość dla pasażerów

Wejście kolejnego prywatnego przewoźnika na trasę Wrocław - Warszawa może oznaczać większy wybór i niższe ceny. Już teraz RegioJet przyciąga klientów atrakcyjnymi ofertami - przykładowo bilety na trasie Kraków - Warszawa można znaleźć od 39 zł.

To dopiero początek. Kolejne trasy w planach

Plany RegioJet są znacznie szersze. Do końca 2026 roku przewoźnik chce rozwijać kolejne linie, w tym m.in.:

  • Warszawa – Poznań – Wrocław
  • Warszawa – Poznań – Berlin
  • Warszawa – Poznań – Szczecin
  • Gdynia – Gdańsk – Warszawa – Katowice – Ostrawa – Wiedeń
  • Gdynia – Gdańsk – Warszawa – Katowice – Ostrawa – Praga

Kiedy pojedziemy z Wrocławia do Warszawy?Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Według planów nowe połączenie ma zostać uruchomione w grudniu 2026 roku. Jeśli projekt dojdzie do skutku, pasażerowie zyskają kolejną, ciekawą opcję podróży między jednym z największych miast w Polsce a stolicą.

Przewoźnik stawia nie tylko na cenę, ale też na wygodę. W standardzie pasażerowie mogą liczyć na:

  • bezpłatną rezerwację miejsca
  • darmowe Wi-Fi
  • możliwość anulowania biletu do 15 minut przed odjazdem
  • kawę i wodę serwowane w trakcie podróży

pociągi
Wrocław
Warszawa