Czeski przewoźnik RegioJet nie zwalnia tempa i szykuje kolejne inwestycje w Polsce. Firma planuje uruchomienie bezpośrednich połączeń kolejowych między Wrocławiem a Warszawą. Wniosek o zgodę na obsługę tej trasy wpłynął do Urzędu Transportu Kolejowego wiosną 2025 roku i spotkał się z pozytywną decyzją. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe kursy pojawią się w rozkładzie jazdy pod koniec 2026 roku.

Pięć pociągów dziennie i szybki przejazd

Z dokumentów złożonych w Urzędzie Transportu Kolejowego wynika, że przewoźnik chce obsługiwać trasę bardzo intensywnie. Każdego dnia miałoby kursować aż pięć par pociągów.

Podróż ma prowadzić przez Leszno oraz Poznań Główny, a przejazd między Wrocławiem a Warszawą ma trwać około czterech godzin. To oznacza realną alternatywę dla obecnych przewoźników.

RegioJet już działa w Polsce

Czeska firma od dłuższego czasu rozwija swoją siatkę połączeń nad Wisłą. Najpierw pojawiły się kursy na trasie Kraków – Warszawa, następnie rozszerzono ofertę o połączenia do Gdyni, a od 2026 roku także między Poznaniem a Warszawą.

Wniosek o uruchomienie działalności w Polsce został złożony wiosną 2025 roku i zakończył się uzyskaniem odpowiedniej zgody.

Konkurencja na torach to dobra wiadomość dla pasażerów

Wejście kolejnego prywatnego przewoźnika na trasę Wrocław - Warszawa może oznaczać większy wybór i niższe ceny. Już teraz RegioJet przyciąga klientów atrakcyjnymi ofertami - przykładowo bilety na trasie Kraków - Warszawa można znaleźć od 39 zł.

To dopiero początek. Kolejne trasy w planach

Plany RegioJet są znacznie szersze. Do końca 2026 roku przewoźnik chce rozwijać kolejne linie, w tym m.in.:

Warszawa – Poznań – Wrocław

Warszawa – Poznań – Berlin

Warszawa – Poznań – Szczecin

Gdynia – Gdańsk – Warszawa – Katowice – Ostrawa – Wiedeń

Gdynia – Gdańsk – Warszawa – Katowice – Ostrawa – Praga

Kiedy pojedziemy z Wrocławia do Warszawy?Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Według planów nowe połączenie ma zostać uruchomione w grudniu 2026 roku. Jeśli projekt dojdzie do skutku, pasażerowie zyskają kolejną, ciekawą opcję podróży między jednym z największych miast w Polsce a stolicą.

Przewoźnik stawia nie tylko na cenę, ale też na wygodę. W standardzie pasażerowie mogą liczyć na: