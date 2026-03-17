Czeski przewoźnik RegioJet nie zwalnia tempa i szykuje kolejne inwestycje w Polsce. Firma planuje uruchomienie bezpośrednich połączeń kolejowych między Wrocławiem a Warszawą. Wniosek o zgodę na obsługę tej trasy wpłynął do Urzędu Transportu Kolejowego wiosną 2025 roku i spotkał się z pozytywną decyzją. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe kursy pojawią się w rozkładzie jazdy pod koniec 2026 roku.
Pięć pociągów dziennie i szybki przejazd
Z dokumentów złożonych w Urzędzie Transportu Kolejowego wynika, że przewoźnik chce obsługiwać trasę bardzo intensywnie. Każdego dnia miałoby kursować aż pięć par pociągów.
Podróż ma prowadzić przez Leszno oraz Poznań Główny, a przejazd między Wrocławiem a Warszawą ma trwać około czterech godzin. To oznacza realną alternatywę dla obecnych przewoźników.
RegioJet już działa w Polsce
Czeska firma od dłuższego czasu rozwija swoją siatkę połączeń nad Wisłą. Najpierw pojawiły się kursy na trasie Kraków – Warszawa, następnie rozszerzono ofertę o połączenia do Gdyni, a od 2026 roku także między Poznaniem a Warszawą.
Wniosek o uruchomienie działalności w Polsce został złożony wiosną 2025 roku i zakończył się uzyskaniem odpowiedniej zgody.
Konkurencja na torach to dobra wiadomość dla pasażerów
Wejście kolejnego prywatnego przewoźnika na trasę Wrocław - Warszawa może oznaczać większy wybór i niższe ceny. Już teraz RegioJet przyciąga klientów atrakcyjnymi ofertami - przykładowo bilety na trasie Kraków - Warszawa można znaleźć od 39 zł.
To dopiero początek. Kolejne trasy w planach
Plany RegioJet są znacznie szersze. Do końca 2026 roku przewoźnik chce rozwijać kolejne linie, w tym m.in.:
- Warszawa – Poznań – Wrocław
- Warszawa – Poznań – Berlin
- Warszawa – Poznań – Szczecin
- Gdynia – Gdańsk – Warszawa – Katowice – Ostrawa – Wiedeń
- Gdynia – Gdańsk – Warszawa – Katowice – Ostrawa – Praga
Kiedy pojedziemy z Wrocławia do Warszawy?Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Według planów nowe połączenie ma zostać uruchomione w grudniu 2026 roku. Jeśli projekt dojdzie do skutku, pasażerowie zyskają kolejną, ciekawą opcję podróży między jednym z największych miast w Polsce a stolicą.
Przewoźnik stawia nie tylko na cenę, ale też na wygodę. W standardzie pasażerowie mogą liczyć na:
- bezpłatną rezerwację miejsca
- darmowe Wi-Fi
- możliwość anulowania biletu do 15 minut przed odjazdem
- kawę i wodę serwowane w trakcie podróży