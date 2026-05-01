Nie pobili rekordu, ale porwali tłumy. Gitary znów opanowały Wrocław

Gitarowy Rekord Świata. Ilu muzyków zagrało "Hey Joe"?

Tradycyjnie 1 maja centrum Wrocławia wypełniło się dźwiękami tysięcy instrumentów. Tym razem jednak uczestnikom 24. Gitarowego Rekordu Świata nie udało się poprawić najlepszego dotąd wyniku. Słynny przebój Jimiego Hendrixa zagrało wspólnie 7649 gitarzystów. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku na wrocławskim Rynku zgromadziły się aż 8122 osoby.

Inicjatywa Leszka Cichońskiego to od wielu lat prawdziwa wizytówka dolnośląskiej stolicy. Twórca wydarzenia zaznaczył, że idea wspólnego muzykowania łączy ludzi już od przeszło dwudziestu lat. Choć frekwencja była niższa niż podczas ubiegłorocznego bicia rekordu, impreza wciąż przyciąga ogromne tłumy entuzjastów gitary.

„Jesteście wspaniali. Niewiele nam zabrakło do rekordu. I tak jest nas najwięcej gitarzystów w jednym miejscu na świecie niż gdziekolwiek indziej. Dziękuję wam”

Gwiazdy wsparły uczestników Gitarowego Rekordu Świata we Wrocławiu

Zgodnie z wieloletnią tradycją, na scenie nie zabrakło znakomitych gości z kraju i zagranicy. Imprezę uświetnili swoją obecnością między innymi Al Anderson z formacji Bob Marley & The Wailers, znany amerykański wirtuoz gitary Neil Zaza oraz zespół Clearwater Creedence Revival. Nie zabrakło również mocnej polskiej reprezentacji – pojawili się muzycy znani z takich grup jak Perfect, IRA, Turbo czy Luxtorpeda.

Mimo braku nowego rekordu, uczestnicy i obserwatorzy mogli cieszyć się fantastyczną, muzyczną atmosferą. Ogromna liczba gitarzystów udowodniła, że wrocławski Rynek niezmiennie jest miejscem, gdzie bije serce światowego, zespołowego grania.