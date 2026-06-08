Gdzie w Polsce płacą najwięcej? Pensje powyżej 10 tys. zł nie tylko w metropoliach

Gdzie w Polsce przeciętne wynagrodzenie wynosi ponad 10 tysięcy złotych?

Przez długi czas to właśnie stolica uchodziła za absolutnego lidera pod względem wysokości pensji. Obecnie jednak wysokie pensje nie są zarezerwowane wyłącznie dla potężnych aglomeracji miejskich. W naszym kraju istnieje kilkanaście punktów na mapie, gdzie przeciętna kwota na pasku wypłaty przekracza barierę 10 tysięcy złotych. Warto zauważyć, że w tym elitarnym gronie, tuż obok Warszawy, uplasowały się również niewielkie samorządy oraz miejscowości, które zazwyczaj nie przywodzą na myśl ogromnego bogactwa.

W tych rejonach Polski zarabia się najwięcej

Najwięcej miejscowości z medianą wynagrodzeń przekraczającą 10 tys. zł znajduje się w województwie mazowieckim. Poza samą stolicą, w zestawieniu pojawiły się także mniej popularne ośrodki z tego regionu, a ponadto wybrane lokalizacje z innych części kraju. Dokładny wykaz tych zamożnych miejsc można odnaleźć w specjalnie przygotowanej galerii poniżej.

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Wysokie zarobki? Tutaj na pewno [LISTA]

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Gminy z najwyższymi zarobkami to wyjątki na mapie kraju

Zaledwie 12 gmin na 2005 istniejących w Polsce może pochwalić się medianą płac na poziomie przekraczającym 10 tysięcy złotych, co dobitnie obrazuje ogromne dysproporcje finansowe pomiędzy różnymi częściami państwa. Mimo że ogólny poziom wynagrodzeń Polaków stale pnie się w górę, to pięciocyfrowa mediana wciąż pozostaje przywilejem bardzo wąskiej grupy miejscowości – zazwyczaj usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie wielkich metropolii lub charakteryzujących się silnie rozwiniętym sektorem przemysłowym.

Jak wysokie zarobki mają się do płacy minimalnej w Polsce?

Podczas gdy w wybranych punktach Polski środkowa wartość pensji pokonuje pułap 10 tysięcy złotych brutto, znaczna rzesza zatrudnionych może jedynie pomarzyć o takich wpływach na konto. Zestawiając te dane, należy przypomnieć, że od początku 2025 roku najniższa krajowa wynosi 4666 złotych brutto, co daje pracownikowi około 3510 złotych netto. Widać wyraźnie, że przeciętne dochody w najbardziej dochodowych gminach ponad dwukrotnie przewyższają ustawowe minimum gwarantowane przez państwo.