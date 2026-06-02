Niewybuch z II wojny światowej w szkole we Wrocławiu. Saperzy ewakuowali kilkaset osób

Niespodziewane wykopalisko w sąsiedztwie wrocławskiego ogólniaka wymusiło błyskawiczną interwencję policji oraz wojska .

. Kilkuset uczniów i nauczycieli musiało w pośpiechu wyjść z budynku po zlokalizowaniu wojennej amunicji.

Wyznaczony obszar pozostawał pod ścisłą kontrolą mundurowych aż do zakończenia prac przez specjalistyczną jednostkę .

. Dokładny przebieg tego niecodziennego incydentu opisujemy w dalszej części tekstu.

Niewybuch przy III LO we Wrocławiu. Saperzy w akcji

Ponad 430 osób musiało opuścić teren III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu po odkryciu niebezpiecznego przedmiotu. W trakcie prac prowadzonych przed szkołą natrafiono na niewybuch – pocisk artyleryjski. Na miejsce skierowano policję oraz patrol saperski.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 2 czerwca, przy ulicy Składowej. Jak przekazał wrocławski magistrat, niebezpieczne znalezisko zostało ujawnione podczas robót prowadzonych w pobliżu budynku szkoły.

Akcja policji pod wrocławskim liceum. Młodzież trafiła do domów

W związku z zagrożeniem zdecydowano o ewakuacji uczniów i pracowników placówki. Łącznie szkołę opuściło ponad 430 osób.

„- Policja zabezpieczyła teren, wezwano saperów. Uczniowie i pracownicy szkoły zostali zwolnieni do domów – poinformowało biuro prasowe wrocławskiego magistratu."

Miejsce odnalezienia pocisku zostało niezwłocznie zabezpieczone przez służby. Policjanci odgrodzili teren, a dalsze działania powierzono specjalistom zajmującym się usuwaniem niewybuchów.

Do czasu zakończenia akcji saperskiej rejon szkoły pozostaje zabezpieczony, a nad sytuacją czuwają służby.

