Pożar w Strzelinie. Ogień zajął elewację bloku

Niebezpieczna sytuacja miała miejsce tuż przed godziną szóstą rano, kiedy to do służb wpłynęła informacja o płomieniach na terenie strzelińskiego Rynku. Opublikowane na facebookowym profilu Strzelin998 zdjęcia ukazują do jak poważnej sytuacji doszło. Ogień pojawił się najpierw w wiatach ze śmietnikami i bardzo sprawnie przemieścił się na zewnętrzną ścianę pobliskiego wielorodzinnego gmachu mieszkalnego. Kiedy pierwsze wozy strażackie dotarły we wskazane miejsce, sytuacja była już bardzo poważna, a płomienie zdążyły się mocno rozprzestrzenić.

- Trwa akcja gaśnicza. O godz. 5:40 na Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Strzelinie wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru wiaty śmietnikowej w Rynku w Strzelinie. Pierwsze zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej zastały na miejscu rozwinięty już pożar obejmujący również elewację budynku na wysokość 3 metra

- taki komunikat o przebiegu zdarzeń wydała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie.

Ewakuacja lokatorów po pożarze w Strzelinie

Pożar wymusił na dowodzących wezwanie wsparcia z obszaru całego powiatu, aby skutecznie opanować sytuację. Ratownicy skupili się nie tylko na bezpośrednim tłumieniu płomieni, ale również na pilnym zabezpieczeniu wszystkich osób przebywających w zagrożonym obiekcie. Zdecydowano o natychmiastowej ewakuacji, ponieważ wysoka temperatura doprowadziła do uszkodzenia szyb na pierwszym piętrze, co groziło przedostaniem się pożaru bezpośrednio do wnętrza lokali mieszkalnych. Aktualizacje z miejsca zdarzenia na bieżąco publikował w sieci "Strzelin998"

- Pożar budynku w miejscowości Strzelin Rynek. Na miejsce dojeżdżają zastępy straży pożarnej dysponowane z całego powiatu. Prowadzona jest także akcja ewakuacji mieszkańców. Do zdarzenia doszło około 5:40. Pożarem objęty został magazyn na tyłach bloku mieszkalnego, a następnie pożar przeniósł się na elewację budynku. Cały czas trwa akcja gaśnicza (6:05), oraz sprawdzanie mieszkań. Prawdopodobnie pożar mógł dostać się do mieszkań na pierwszym piętrze, gdzie z powodu temperatury popękały okna.Akcja gaśnicza i sprawdzanie pomieszczeń wciąż trwają. Na ten moment nieznane są przyczyny wybuchu pożaru

- przekazał w swoim wpisie profil Strzelin998 na Facebooku.

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie poinformowali ostatecznie, że w wyniku tego niebezpiecznego incydentu nikt nie odniósł żadnych obrażeń.