Najlepsze burgery we Wrocławiu - TOP 10 wrocławskich burgerów

Najlepsza burgerownia Wrocław - LISTA
Burgerownie są często wybierane, gdy szukamy sycącego i smacznego posiłku w niezobowiązującej atmosferze. To idealne miejsce na szybki lunch, spotkanie ze znajomymi, a także wieczorne wyjście, kiedy mamy ochotę na klasykę amerykańskiej kuchni z nowoczesnym twistem. Niezależnie od okazji, wielu smakoszy zadaje sobie pytanie, gdzie znajduje się najlepsza burgerownia we Wrocławiu. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie miejsc, które cieszą się największą popularnością i najlepszymi opiniami.
- Burger Ltd
- Adres: Psie Budy 7/8/9, 50-080 Wrocław, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Rok temu byliśmy tu we trójkę i do dzisiaj – serio! – wspominamy to jako najlepsze jedzenie, jakie jedliśmy w całej Polsce Moja dziewczyna do dziś śni o burgerze z truflem, a ja nie mogę zapomnieć Wieży na Ostro – to był po prostu ogień!Jeśli znów zawitamy w okolice, to wizyta u Was jest obowiązkowa.Dziękujemy za te wspomnienia i pyszności! Pozdrawiamy cieplutko"
- Grill Brothers burgery
- Adres: Plac Solny 20, 50-063 Wrocław, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Tak smakowite burgery że warto było czekać ok 50 minut. Do tego równie smakowity drink na białym rumie i limitowanym red bullu. Miła obsługa i umiarkowane ceny. Sam burger to naprawdę majstersztyk. Serdecznie polecam. Zamówiłem dwa burgery: amerykański i Brothers. Obydwa porostu mniam mniam. Do następnego burgera."
- PEPE BURGERS | Burgerownia Wrocław
- Adres: Bagienna 2, 51-522 Wrocław, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Zdecydowanie topka burgerów, które jadłam, a odwiedziliśmy wiele miejsc! Każdy burger kompletnie inny i przy tym wyjątkowy na swój sposób (dodatkowo nie ma problemu z modyfikacją pozycji), wzięliśmy Pepe i Smasha - dosłownie padliśmy po zjedzeniu ich, porcje zdecydowanie na plus :) W dostawie przyszły nadal cieplutkie, owinięte w folię przez co dobrze się utrzymały. Mile słówko na opakowaniu od obsługi też docenione Z czystym sercem można polecić, na pewno odwiedzimy drugi raz, tym razem może w lokalu :)"
- Skyrocket Burger
- Adres: Więzienna 7a, 50-118 Wrocław, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Dawno nie jadłam tak dobrego burgera!Nie ma do czego się doczepić!Jedyny minus za zaduch w lokalu ,wyszłam cała z zapachem grilowanej wołowiny"
- Bułger
- Adres: Więzienna 31a, 50-118 Wrocław, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Byliśmy w tej restauracji już kilka razy i za każdym razem wychodzimy zadowoleni! Burgery są naprawdę smaczne i czuć, że są robione z dobrych składników. Szczególnie wyróżnił się burger z białą czekoladą, który zamawiamy za każdym razem. Ostatnio zamówiliśmy burger świąteczny „ho ho ho”, który również był pyszny. Poprosiliśmy też o bardziej wysmażony kotlet i nie było z tym żadnego problemu, co bardzo doceniamy! Widać, że restauracja słucha klientów i jest otwarta na rozwój!!:3Jesteśmy w pełni zadowoleni z jakości i smaku. Mamy nadzieję, że ten poziom zostanie utrzymany. Na pewno wrócimy tam jeszcze nie raz i serdecznie polecamy odwiedzić tę restaurację<3ps: lokal="" jest="" ciekawie="" pomalowany="" i="" playlisty="" kt="" re="" tam="" lec="" s="" super="" li="">
- BiBi Burger
- Adres: Hubska 123A, 50-501 Wrocław, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Nie wiem czy nie najlepsze burgery we Wrocławiu. Albo może nawet jakie kiedykolwiek jadłem. A uwaga! Zamawiałem na wynos. A wiadomo jak to jest z daniami na wynos… Tutaj duże zaskoczenie. Bułka chrupiąca z fajnie wytłoczonym/przypalonym logo Bibi. Składniki, sos dobrane idealnie, spory kawał dobrze wypieczonego mięsa. Dodam że zamawiałem tam już 2 krotnie i podobne zachwyty jak u mnie podzielały osoby z którymi jadłem. W lokalu nie byłem, z tego co widziałem z daleka to raczej taka mało zachęcająca buda na skrzyżowaniu. Ale burgery!!! Miód. Polecam! Na pewno jeszcze nie raz zamówię."
- Krast Smash Burger (Mañana)
- Adres: Świętego Mikołaja 8/11, 50-125 Wrocław, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Najlepsze smash burgery, jakie jadłam! Bułki i sosy przygotowywane są na miejscu, co jest ogromnym plusem — a autorskie sosy robią naprawdę genialne wrażenie. Porcje są solidne, szczególnie w tej cenie. Obsługa przemiła i pomocna, a mięso, jak się dowiedziałam, mielone jest codziennie na świeżo. Widać, że robią to z pasją!"
- Rock Burger
- Adres: Klimasa 37d/1, 50-515 Wrocław, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Rock Burger Wrocław – SZTOS TOTALNY!Nie ma drugiego takiego miejsca! Burgery po prostu miażdżą system – soczyste, idealnie przypieczone, z genialnymi dodatkami i bułką, która trzyma formę do ostatniego kęsa Każdy kęs to czysta rockowa energia!Obsługa? Petarda! Zawsze uśmiechnięci, mega kontaktowi i widać, że robią to z pasją.Klimat? Jak koncert najlepszej kapeli – żywiołowo, z duszą i charakteremWracam tu za każdym razem, bo po prostu nie da się inaczej!Rock Burger to najlepsze burgery na świecie, koniec, kropka."
- Soczewka
- Adres: Rynek 20/21, 50-101 Wrocław, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Cudownie smaczne miejsce obłędne jedzenie, klimatyczny wystrój, przemiła Pani w obsłudze. Jedliśmy żeberka, które były idealnie przyprawione, jednocześnie pikantne i słodkie, bardzo wyraziste. Frytki pycha! Burger zalany serem, to mistrzostwo doskonale wyważone smaki. Porcje ogromne uprzedzam! W sam raz dla kogoś, kto lubi dobrze i dużo zjeść. A jeśli wolimy jeść mniej, to nie ma problemu, żeby zamówić jedno danie na dwie osoby. Do posiłków super smakowała zimna malinowa lemoniada (z owocami, a nie sokiem malinowym). No i ta obsługa sympatyczna, profesjonalna i przemiła Pani! Polecamy najedzeni i zadowoleni."
- Burger na Brochowie
- Adres: Semaforowa 15, 52-115 Wrocław, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Burgery pyszne. Lokal nastawiony na zamawianie jedzenia z dostawą, zjedzenie na miejscu dla tych co muszą -"