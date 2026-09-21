Szok na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy widzieli niedźwiedzie, jeden wszedł na podwórko

Niedźwiedź w gminie Wleń? Dwa niepokojące sygnały od mieszkańców

Pierwsze takie zgłoszenie napłynęło od mieszkańca gminy Wleń. Według informacji lokalnego serwisu Lwówecki.info, rowerzysta jeżdżący w rejonie wsi Nielestno dostrzegł z daleka sylwetkę zwierzęcia przypominającego niedźwiedzia. Świadek zdarzenia nie miał jednak stuprocentowej pewności co do gatunku.

Niespełna dobę później służby odebrały kolejny sygnał. W tym przypadku sprawą zajęli się mundurowi, ponieważ około godziny trzeciej w nocy do lwowskiej komendy powiatowej zatelefonowała mieszkanka niewielkiej wsi Łupki z tej samej gminy.

Z relacji dzwoniącej wynikało, że na jej posesję wtargnął niedźwiedź. Zwierzę miało spędzić krótką chwilę tuż obok budynku, po czym zdecydowało się wyjść na pobliską ulicę i ruszyć w stronę drugiej części Łupek oraz Lwówka Śląskiego.

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Pod wskazany adres błyskawicznie skierowano policyjny patrol. Przybyli funkcjonariusze przeszukali cały obszar, jednak nie natrafili na drapieżnika ani na przykład na ślady łap potwierdzające jego obecność. Mundurowym nie udało się więc potwierdzić, czy zaobserwowane zwierzę faktycznie było niedźwiedziem.

Było to już drugie podobne zgłoszenie z tej okolicy w ostatnich dniach. Służby przypominają, że niedźwiedź to potężne i silne dzikie zwierzę, które w sytuacji poczucia zagrożenia potrafi zaatakować. W przypadku dostrzeżenia drapieżnika na podwórku, ulicy lub pomiędzy domami nie wolno się do niego zbliżać, a sytuację natychmiast trzeba zgłosić pod numerem 112.

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