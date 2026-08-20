Mistrzowska kawa i nowa kawiarnia we Wrocławiu. Zajrzyjcie do Green Caffè Nero!

Justyna na co dzień pracuje we wrocławskiej kawiarni Green Caffè Nero przy ul. Piłsudskiego 101. Podczas spotkania pokazała, że perfekcyjne latte art wymaga nie tylko wprawy, ale przede wszystkim odpowiednio przygotowanego espresso i właściwie spienionego mleka. To właśnie mleko jest jednym z najważniejszych elementów, jeśli chcemy stworzyć na powierzchni kawy efektowny wzór.

Jak przekonał się reporter, pod okiem profesjonalistki można szybko zrobić postępy, choć dojście do perfekcji wymaga czasu, cierpliwości i wielu prób.

Autor: Green Caffè Nero/ Materiały prasowe

Green Caffè Nero otwiera kolejną kawiarnię we Wrocławiu

Dla wrocławskich kawoszy jest też kolejna dobra wiadomość. Green Caffè Nero otworzyło swoją 9. kawiarnię we Wrocławiu. Nowy lokal mieści się przy ul. Suchej 1, tuż obok Dworca Głównego i przy wejściu do Wroclavii.

To miejsce stworzone zarówno na chwilę odpoczynku podczas podróży, szybki lunch, jak i spotkanie przy dobrej kawie w samym centrum miasta.

Autor: Green Caffè Nero/ Materiały prasowe

Kawa, lunch i coś słodkiego

Niezależnie od tego, którą kawiarnię Green Caffè Nero odwiedzicie, można liczyć na starannie wyselekcjonowane ziarna i kawę przygotowywaną przez baristów z pasją.

W menu znajdują się również świeże propozycje na lunch. Można wybrać m.in. pożywne bułki proteinowe, chrupiące bagietki przygotowywane przez baristów na miejscu oraz sycące tosty dla miłośników comfort food.

Autor: Green Caffè Nero/ Materiały prasowe

Na deser czekają natomiast rzemieślnicze słodkości z Manufaktury Nero – kultowe ciasta i autorskie wypieki przygotowywane na bazie naturalnych składników.

A jeśli macie ochotę na dobrą kawę, wpadnijcie do najbliższego Green Caffè Nero! We Wrocławiu działa obecnie dziewięć kawiarni, dzięki czemu na dobrą kawę można wpaść zarówno do ścisłego centrum, jak i w okolice dworca czy dużych centrów handlowych.

Oficjalna lista lokali obejmuje: