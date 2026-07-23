Miasto jak z bajki tylko 40 km od Wrocławia. Leży na skale i jest starsze od stolicy Dolnego Śląska

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-23 14:01

Potrzebujecie inspiracji na weekendową ucieczkę w okolice Wrocławia? Zaledwie 40 kilometrów od stolicy regionu znajdziecie miejscowość o wyglądzie prosto z bajki. Niemcza, miejscowość ulokowana na skalnej ostrodze, wyróżnia się nie tylko obecnością licznych zabytków, ale także jednymi z najpiękniejszych ogrodów w tej części kontynentu. Przekonajcie się, dlaczego warto ją odwiedzić!

Niemcza to bez wątpienia jedno z najbardziej malowniczych miasteczek w regionie. Jego wyjątkowość polega na unikalnym usytuowaniu, które podkreślają same władze gminy.

"Niemcza to historyczne miasto, położone na wyniesionej ponad dolinę rzeczną skalnej ostrodze"

- czytamy na stronie promującej miejscowość.

To właśnie temu położeniu na wzgórzu miasto zawdzięcza swój niepowtarzalny, wydłużony układ urbanistyczny, który zachował się od czasów wczesnego średniowiecza. Otaczające je Wzgórza Niemczańskie i Gumińskie oraz przepływająca doliną rzeka Ślęza tworzą krajobraz, który zapiera dech w piersiach.

Niemcza starsza niż Wrocław? Dowody są w księgach!

Choć to Wrocław kojarzy nam się z początkami państwowości na Śląsku, to właśnie Niemcza może pochwalić się niezwykle wczesnymi wzmiankami.

"Najstarsze zapisy w księgach biskupich i kronikach z wczesnego Średniowiecza dowodzą, że Niemcza jest starsza od Wrocławia, a także, że Niemcza była trzecim, zaraz po Wrocławiu i Głogowie, najstarszym ośrodkiem grodowym posiadającym kościół" - czytamy na stronie Miasta i Gminy Niemcza. 

Już w 990 roku kronikarze odnotowali walki o te tereny. Miasto od wieków było strategicznym punktem na mapie, a jego herb do dziś dumnie nawiązuje do korzeni. "Ten symbol wspólnoty rodowej Piastów Śląskich w swoim herbie Niemcza zachowała do dziś" - dowiadujemy się z urzędowych źródeł. 

Bohaterska obrona z czasów średniowiecza

Niemcza zapisała się na kartach historii przede wszystkim dzięki wydarzeniom z 1017 roku. To wtedy mieszkańcy grodu stawili czoła potędze cesarza Henryka II. Świadek tamtych walk, kronikarz Thietmar, nie szczędził słów uznania: „Nigdy nie słyszałem o oblężonych, którzy by z większą od nich wytrwałością i bardziej przezorną zaradnością zabiegali o swoją obronę”.

Współczesna Niemcza to raj dla miłośników architektury. Unikatowy, wydłużony układ miasta wpisuje się w kształt wzgórza, na którym stoi. Spacerując uliczkami, niemal na każdym kroku można się natknąć na ślady przeszłości.

"Miasto, jak rzadko które w Polsce otoczone jest zachowanymi do dziś murami obronnymi z 1470 roku z basztą na wjeździe z południa i Bramą Dolną witającą od strony północnej"

- informują urzędnicy. 

Co jeszcze warto zobaczyć w samej Niemczy?

Będąc w okolicy, nie możesz pominąć tych najważniejszych miejsc:

  • Zamek Jadwigi - gotycko-renesansowa budowla z bogatą historią.
  • Rynek z neoromańskim ratuszem oraz kamienicami, z których najstarsze pamiętają XVI wiek.
  • Baszta Bramy Górnej oraz liczne fragmenty kamiennych fortyfikacji.

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Jak dojechać do Niemczy?

Miasteczko, choć kameralne (liczy nieco ponad 2,7 tys. mieszkańców), jest świetnie skomunikowane. Leży tuż przy popularnej trasie DK8.

"Jadąc z Wrocławia na południe to zaledwie 40 km. Zaś z Kłodzka na północ tą samą drogą tyleż samo"

- informuje gmina. 

To idealna odległość na jednodniową wycieczkę, która pozwoli odetchnąć od zgiełku wielkiego miasta. 

To jedno z najpiękniejszych miast na Dolnym Śląsku. Leży na skale i zachwyca widokami!
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Arboretum Wojsławice. Serce dolnośląskiej przyrody

Będąc w okolicach Niemczy, nie sposób pominąć miejsca, które przyciąga botaników z całej Europy. Chodzi o Wojsławice. Gmina promuje je jako: "Słynny na całą Polskę ogród botaniczny, idealny dla miłośników przyrody. Można tu podziwiać 7 Kolekcji Narodowych, m.in. różaneczników, piwonii, hortensji czy największą w Europie kolekcję liliowców". To właśnie tutaj rośnie buk „Serce Ogrodu”, czyli zdobywca tytułu Europejskiego Drzewa Roku 2024!

Opactwo Cystersów w Henrykowie: tu zapisano pierwsze polskie zdanie

Zaledwie krótka, malownicza przejażdżka dzieli Niemczę od miejsca o fundamentalnym znaczeniu dla polskiej historii i języka. W Opactwie Cystersów w Henrykowie, wspaniałym barokowym kompleksie klasztornym z XVII wieku, spisano słynne zdanie uznawane za pierwsze zapisane w języku polskim. To tu, w murach będących dziś filią Wyższego Seminarium Duchownego, historia łączy się z duchowością i pięknem natury.

Poza wartością historyczną, kompleks w Henrykowie zachwyca jako perła architektury. Do dziś można podziwiać tu tarasowy ogród włoski, osiemnastowieczny ogród opacki oraz fragmenty murów obronnych z barokowymi bramami. Całość otacza rozległy park krajobrazowy, który razem z klasztornymi zabudowaniami tworzy fascynujący zespół architektoniczno-przyrodniczy, idealny na spokojny, całodniowy wypoczynek na Szlaku Cysterskim.

Niedaleko Nemczy - Góra Ślęża. Wejście na mityczny szczyt Śląska

Dla spragnionych górskich wędrówek, w niewielkiej odległości od Niemczy, wznosi się Ślęża (717,5 m n.p.m.). Choć jej wysokość bezwzględna nie jest imponująca, masyw góruje nad okolicą na ponad 500 metrów, co czyni go charakterystycznym punktem krajobrazu. To jednak nie widoki, a niezwykła historia przyciąga tu rzesze turystów. Góra od epoki brązu stanowiła centrum pogańskiego kultu solarnego, o czym do dziś świadczą tajemnicze kamienne rzeźby, takie jak „panna z rybą” czy „niedźwiedź”.

Pozostałości kamiennych wałów kultowych oraz posągi ze zagadkowym symbolem ukośnego krzyża rozpalają wyobraźnię badaczy i miłośników dawnych wierzeń. Dziś gęsta sieć szlaków pieszych, rowerowych oraz specjalne ścieżki archeologiczne pozwalają na aktywne odkrywanie mitycznej przeszłości tej śląskiej góry. Bliskość Wrocławia i Świdnicy czyni ją idealnym celem wycieczek, a jej zdobycie honorowane jest wpisem do Korony Gór Polski.

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