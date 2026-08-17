Menedżer Sparty Wrocław podsumował trudny mecz z PRES Toruń. Nie owijał w bawełnę!

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-17 16:39

Piotr Protasiewicz podsumował zmagania pomiędzy PRES Grupą Deweloperską Toruń a Betard Spartą Wrocław. Menedżer drużyny przyjezdnej odniósł się do swojej decyzji przed wyścigami nominowanymi. Padły też słowa o Danielu Bewleyu.

Dwaj żużlowcy na linii startu podczas meczu w Toruniu. O rywalizacji Sparty Wrocław przeczytasz na Eska Wrocław.
Autor: Dominika Lipińska PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 13. kolejki PGE Ekstraligi

Menedżer Sparty Wrocław o starciu z PRES Toruń

Ekipa z Wrocławia zakończyła niedzielne zawody z różnymi odczuciami. Udało im się zdobyć punkt bonusowy, co znacznie przybliża Betard Spartę do końcowego sukcesu w fazie zasadniczej. Z drugiej strony zawodnicy Piotra Protasiewicza nie potrafili wykorzystać nieobecności Patryka Dudka i nie zdołali zakończyć znakomitej serii zwycięstw PRES Toruń na ich własnym torze.

Przed startem wyścigów nominowanych na tablicy wyników widniał rezultat 38:40 na niekorzyść gości. Wtedy to szkoleniowiec stanął przed wyborem zawodników. Pewne miejsce w składzie mieli Brady Kurtz, Artiom Łaguta oraz Maciej Janowski. Jako czwartego wskazano Bartłomieja Kowalskiego, chociaż w trakcie meczu znacznie lepiej prezentował się młody Duńczyk, Mikkel Andersen.

- Mikkel zasłużył na ten wyścig. Pierwsza decyzja zakładała start Mikkela. Z drugiej strony, bardzo mocno potrzebujemy w końcówce Bartka, zwłaszcza w meczach wyjazdowych. Nie będę owijał w bawełnę, gdybym mógł tę decyzję podjąć jeszcze raz, to podjąłbym inną

W wypowiedziach menedżera nie zabrakło również odniesień do końcowego etapu fazy zasadniczej rozgrywek, a także powrotu Dana Bewleya do rywalizacji na torze. Zwrócono uwagę na ewentualny trudny wybór rywala, z którym przyjdzie się zmierzyć w spotkaniu półfinałowym. Więcej można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław 48:42

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 48

  • 9. Jan Heleniak - NS (-,-,-,-)
  • 10. Robert Lambert - 12 (3,3,2,1,3)
  • 11. Norick Bloedorn - 4+1 (0,1,1*,1,1)
  • 12. Mikkel Michelsen - 10 (3,3,2,1,1)
  • 13. Emil Sajfutdinow - 14+1 (2*,3,3,3,3)
  • 14. Mikołaj Duchiński - 1 (1,0,0,0,0)
  • 15. Antoni Kawczyński - 7+1 (3,3,0,1*,0)
  • 16. Bartosz Derek - NS

Betard Sparta Wrocław - 42

  • 1. Artiom Łaguta - 12 (2,2,3,3,0,2)
  • 2. Maciej Janowski - 8+1 (0,1*,2,0,3,2)
  • 3. Daniel Bewley - ZZ
  • 4. Bartłomiej Kowalski - 3+3 (1*,1*,0,1*,0)
  • 5. Brady Kurtz - 12+1 (1,2,2,3,2*,2,0)
  • 6. Marcel Kowolik - 2 (0,2,0)
  • 7. Mikkel Andersen - 5+2 (2,1*,2*)
  • 8. Nikodem Mikołajczyk
Piotr Protasiewicz szczerze po porażce Betard Sparty Wrocław w Toruniu. W ostatniej chwili zmienił decyzję!
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