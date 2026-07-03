Elektryczny meleks Straży Miejskiej we Wrocławiu
Nowy, cichy pojazd od 1 lipca przemierza wrocławskie Stare Miasto, po pomyślnie zakończonych testach drogowych. Jego obecność na staromiejskich brukach wywołuje wśród przechodniów i turystów bardzo entuzjastyczne, nierzadko wręcz zaskakujące reakcje.
- Meleks porusza się w zasadzie bezszelestnie i łatwo nim zaparkować, bo jest mały i tak zwrotny, że da się nim zawrócić niemal w miejscu. Okazuje się, że ludzie dobrze na niego reagują: uśmiechają się, machają do nas. Można powiedzieć, że nasz pojazd rozładowuje atmosferę, gdy konieczny jest mandat
- tymi spostrzeżeniami podzielił się z miejskim portalem wroclaw.pl aplikant Straży Miejskiej, Piotr Gieroń. Piotr Szereda, również reprezentujący wrocławską formację, przybliżył parametry najnowszego nabytku. Jak podkreśla, pojazdy są nie tylko przyjazne środowisku, ale świetnie sprawdzają się w ciasnej, staromiejskiej zabudowie.
- Prędkość: pojazd osiąga do 43 km/h.
- Zasięg: bateria wystarcza na 120 km (zależnie od warunków).
- Ładowanie: pełny cykl trwa blisko 8 godzin (najlepiej ładować, gdy poziom baterii wynosi od 50 do 80 proc.).
- Wymagania dla kierowców: z uwagi na pełną homologację, do kierowania nim niezbędne jest prawo jazdy kategorii B.
Docelowo w elektrykach pojawią się apteczki oraz defibrylatory. Ponadto wrocławska straż zapowiada, że pod koniec września lub na przełomie października dokupi trzy następne pojazdy tego typu.
Zadania wrocławskich patroli w meleksach
Elektryczne wózki mają obsłużyć ścisłe centrum, gdzie wjazd klasycznym radiowozem jest często niemożliwy lub mocno utrudniony.
Gdzie można spotkać patrole:
- Obecne obszary: Rynek, plac Solny, ulice Kiełbaśnicza, św. Mikołaja, Plac Nowy Targ oraz ulica Szewska.
- Planowane rewiry: Dzielnica Czterech Świątyń, Bulwar Tadka Jasińskiego, Promenada Staromiejska, plac Wolności, Bastion Sakwowy, Park Słowackiego i Bulwar Xawerego Dunikowskiego.
W czym pomoże meleks zdaniem Straży Miejskiej we Wrocławiu:
- Szybkie interwencje: udzielanie pomocy medycznej, walka z publicznym piciem alkoholu czy zakłócaniem porządku.
- Blokowanie kół u źle zaparkowanych aut.
- Wsparcie informacyjne dla gości odwiedzających miasto.
- Nocne kontrole Rynku i przyległych ulic w walce z hałasem.
- Błyskawiczne wsparcie po zgłoszeniach od miejskiego monitoringu.
- Zwiększanie poczucia bezpieczeństwa poprzez widoczność i bezpośredni kontakt z wrocławianami.
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