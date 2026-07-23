Pociągi mają w końcu tu dotrzeć! To jedno z największych miast w Polsce bez dostępu do kolei

Rząd Donalda Tuska ogłosił 22 lipca 2026 roku założenia nowego, ambitnego programu kolejowego. Inicjatywa pod hasłem #NaszaKolej ma na celu budowę, jak zapowiedziano, „najnowocześniejszej kolei w Europie”. Na opublikowanej liście planowanych inwestycji znalazł się punkt, na który od lat czekali mieszkańcy zachodniej części Dolnego Śląska.

Na rządowej mapie kolejowych planów pojawiły się Polkowice. To miasto od dawna stanowiło jedną z największych „białych plam” w sieci połączeń pasażerskich w Polsce. Teraz pojawiła się szansa, że pociągi wreszcie zaczną tu regularnie kursować, ułatwiając codzienne życie i podróże tysiącom osób.

Polkowice. Koniec kolejowej „białej plamy”?

Brak dostępu do kolei pasażerskiej od lat był jednym z największych problemów komunikacyjnych Polkowic. Mieszkańcy, chcąc skorzystać z pociągu, musieli dojeżdżać do sąsiednich miast, najczęściej do Lubina lub Głogowa. Utrudniało to nie tylko codzienne dojazdy do pracy czy szkoły, ale także dalsze podróże po kraju.

Umieszczenie Polkowic w programie #NaszaKolej to wyraźny sygnał, że rząd dostrzegł ten problem. Choć na razie mówimy wyłącznie o planach, sama zapowiedź budowy połączenia kolejowego jest dla lokalnej społeczności niezwykle ważną informacją. Włączenie miasta do krajowej sieci kolejowej mogłoby otworzyć przed nim zupełnie nowe możliwości.

Co zakłada program #NaszaKolej?

Ogólnopolska inicjatywa #NaszaKolej, przedstawiona pod koniec lipca, to kompleksowy plan rozwoju transportu szynowego w całym kraju. Głównym celem, jaki przyświeca projektowi, jest stworzenie nowoczesnej i sprawnie działającej siatki połączeń, która obejmie również mniejsze miejscowości i miasta dotychczas pozbawione dostępu do pociągów.

Projekt dla Polkowic jest jednym z elementów tej układanki. Rządowe zapowiedzi mówią o inwestycjach, które mają sprawić, że polska kolej stanie się konkurencyjna wobec innych środków transportu. Program ma być realizowany w kolejnych latach, a jego skala wskazuje, że objęte nim projekty będą miały strategiczne znaczenie dla poszczególnych regionów.

🚆 27 miast zyska dostęp do kolei.ZSK włączy do sieci kolejowej miejscowości, które dziś są jej pozbawione. To lepszy dojazd do pracy, szkoły, usług publicznych i większych ośrodków - także dla mieszkańców mniejszych miast.#NaszaKolej pic.twitter.com/zM4o7WveOp— Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 22, 2026

Na jakim etapie są plany?

Należy podkreślić, że na ten moment mówimy o wczesnym etapie przygotowań. Ogłoszenie programu #NaszaKolej i wskazanie Polkowic jako jednego z beneficjentów to dopiero początek drogi. W oficjalnych komunikatach nie podano jeszcze szczegółów dotyczących przebiegu trasy, ewentualnych kosztów inwestycji ani harmonogramu prac.

Kolejne kroki będą najprawdopodobniej obejmowały przygotowanie studiów wykonalności, analiz środowiskowych oraz projektów budowlanych. Dopiero po zakończeniu tych procedur możliwe będzie ogłoszenie przetargów i wskazanie wykonawców. Mieszkańcy będą więc musieli uzbroić się w cierpliwość, jednak po raz pierwszy od wielu lat pojawiła się realna perspektywa na powrót pociągów do ich miasta.