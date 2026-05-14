Zwłoki na wrocławskim Sępolnie. Akcja służb

W środę, 13 maja w godzinach wieczornych na zwykle cichym osiedlu Sępolno rozegrał się prawdziwy dramat. W jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Sierakowskiego we Wrocławiu odkryto ciała dwóch starszych osób. Na miejscu zdarzenia natychmiast zjawiły się odpowiednie służby, które przez wiele godzin prowadziły czynności dochodzeniowe pod okiem obecnego tam prokuratora. Jak udało nam się ustalić, o tragicznej sytuacji poinformował policjantów zszokowany, 45-letni syn zmarłej pary.

- W godzinach wieczornych przy ul. Sierakowskiego 45-letni mężczyzna powiadomił nas o zgonie swoich rodziców. W mieszkaniu znalezione zwłoki jego mamy w wieku 76 lat oraz w pomieszczeniu gospodarczym zwłoki jego ojca, 77 latka. Na miejscu przeprowadzono oględziny, był też prokurator, śledztwo prowadzone jest pod jego nadzorem. Decyzją prokuratora oba ciała zostały skierowane na sekcję zwłok, żeby ustalić dokładną przyczynę zgonu tych dwóch osób

- przekazał nam komisarz Wojciech Jabłoński reprezentujący Komendę Miejską Policji we Wrocławiu.

Wyniki sekcji zwłok wskażą przyczynę zgonu 76-latki i 77-latka

Funkcjonariusze pracujący nad sprawą nie udzielają na razie obszernych komentarzy dotyczących okoliczności tego zdarzenia. Aby ustalić bezpośrednie powody śmierci 76-letniej kobiety oraz jej 77-letniego męża, konieczne będzie przeprowadzenie szczegółowych badań pośmiertnych. Śledczy wciąż szczegółowo ustalają, czy seniorzy stracili życie dokładnie w dniu znalezienia ich ciał, czy może dramat wydarzył się już wcześniej. Postępowanie organów ścigania jest w pełnym toku.

Mieszkańcy Sępolna zszokowani tragedią przy ul. Sierakowskiego

Informacja o dramacie zszokowała mieszkańców. Z relacji jednego z internautów wynika, że na miejsce przyjechało dużo służb.

„prokurator przyjechał i służby w białych kombinezonach” - czytamy w jednym z komentarzy w mediach społecznościowych.

Wkrótce więcej informacji.