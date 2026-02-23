Lutowe uderzenie wiosennych temperatur

Ostatnie dni lutego zapowiadają się wyjątkowo łaskawie dla mieszkańców zachodniej i południowej części kraju. Synoptycy przewidują gwałtowny wzrost temperatury, który lokalnie może osiągnąć nawet 17 stopni Celsjusza. Najcieplejsza aura obejmie Dolny Śląsk oraz Ziemię Lubuską. W centralnej Polsce słupki rtęci zatrzymają się w okolicach 14 kresek, natomiast na biegunie zimna, czyli Suwalszczyźnie, termometry wskażą około 7 stopni. To będzie pierwszy tak wyraźny powiew wiosny w 2026 roku.

Początek tygodnia pod znakiem pluchy

Zanim jednak nadejdzie ocieplenie, musimy przygotować się na kapryśną aurę w poniedziałek 23 lutego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje dominację chmur oraz opady deszczu w całej Polsce, a na północnym wschodzie niewykluczony jest deszcz ze śniegiem. Rozpiętość temperatur będzie spora: od zaledwie 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 11 stopni na południu. Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie kontynuację opadów, w tym śniegu na Podlasiu.

Harmonogram wzrostu temperatur

Kolejne dni przyniosą stopniową poprawę warunków atmosferycznych i coraz więcej słońca. Prawdziwa zmiana nastąpi w drugiej połowie tygodnia.

Wtorek i środa (24-25.02) upłyną pod znakiem większych przejaśnień, zwłaszcza w zachodnich regionach, gdzie temperatura wzrośnie do 10 stopni Celsjusza.

Środa i czwartek (25-26.02) to czas małego i umiarkowanego zachmurzenia, a na zachodzie termometry wskażą nawet 15 kresek powyżej zera.

Przełom czwartku i piątku (26-27.02) przyniesie szczytową falę ciepła, gwarantującą na zachodzie kraju temperatury rzędu 17 stopni i dużo słońca na południu.

Weekendowa zmiana aury

Po piątkowym apogeum ciepła, sobota i niedziela przyniosą lekkie ochłodzenie, choć wciąż pozostaniemy w dodatnim zakresie temperatur.

W sobotę (28.02) od zachodu nasunie się strefa chmur z przelotnymi opadami deszczu, jednak na południu nadal będzie bardzo ciepło z temperaturą do 15 stopni.

od zachodu nasunie się strefa chmur z przelotnymi opadami deszczu, jednak . Niedziela (01.03) zapowiada się pochmurno i deszczowo w większości regionów, a słupki rtęci pokażą od 7 stopni w centrum do 12 na zachodzie.

Kalendarz astronomiczny

Lutowe ocieplenie to zaledwie wstęp do właściwej zmiany pory roku. Zgodnie z kalendarzem astronomicznym na oficjalny początek wiosny musimy poczekać do 20 marca. W 2026 roku moment ten nastąpi dokładnie o godzinie 15:46. Sezon wiosenny potrwa aż do niedzieli 21 czerwca.