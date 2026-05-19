Lato uderzy w maju! Pierwszy upał w nowej prognozie dla Polski

Nowa prognoza pogody dla Polski

Już prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na środek tygodnia wskazywały na obecność wyładowań atmosferycznych i opadów. Wówczas maksymalne wskazania termometrów w większości regionów przekraczały barierę 20 stopni Celsjusza. Po okresie chłodu i niezbyt sprzyjających warunków, sytuacja ulegnie konkretnym zmianom. Wraz ze zbliżającym się weekendem, nad Polskę nadciągnie iście letnia aura. Już w piątek przelotny deszcz stanie się zjawiskiem marginalnym, a parasole przestaną być potrzebne. Zdecydowanie najlepsze wiadomości synoptycy mają na nadchodzący weekend (23-24 maja).

30 stopni w niedzielę, 24 maja. Jaka będzie pogoda w weekend?

Sobota (23 maja) przyniesie znaczny wzrost temperatur, zwłaszcza w zachodnich regionach kraju. Jak wynika z przewidywań IMGW, w województwie lubuskim oraz na Pomorzu Zachodnim termometry wskażą ponad 25 stopni, natomiast w okolicach Zielonej Góry możemy spodziewać się nawet 27 stopni Celsjusza. Centralna Polska odnotuje przyjemne 23-24 stopnie. Na większości terytorium będzie bardzo ciepło, a miejscami wręcz gorąco, co stanowić ma jedynie przedsmak niedzielnych wydarzeń pogodowych.

W niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Polski będą mieli okazję poczuć prawdziwy upał. W najnowszych komunikatach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje się, że temperatury we wschodniej części kraju wyniosą od 21 do 25 stopni, podczas gdy na zachodzie mogą osiągnąć od 26 do nawet 30 stopni. Nieco chłodniej będzie jedynie w strefie brzegowej, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na 19 stopniach. Najwyższe wartości temperatury zanotowane zostaną w województwie lubuskim, jednak w całej Polsce termometry wskażą powyżej 20 kresek. Śmiało można stwierdzić, że tego dnia w całym kraju zapanuje prawdziwe lato.

QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem Pytanie 1 z 12 Gdy wrzesień bez deszczów będzie... w zimie wiatrów pełno wszędzie. zima w Polsce ma orędzie. w październiku zmarzną i kury na grzędzie. Następne pytanie

Nie tylko upał. Ostrzeżenie przed burzami

Nadchodząca aura ma jednak również swoje ciemniejsze oblicze. Oprócz zapowiadanego wzrostu temperatur, musimy liczyć się z powrotem zjawisk burzowych i opadów. W niedzielne popołudnie (24 maja) spodziewane są przelotne deszcze, a w północnych regionach mogą wystąpić burze połączone z gradobiciem. Warto na bieżąco śledzić komunikaty i alerty wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Centra Zarządzania Kryzysowego. Najświeższe doniesienia pogodowe będą stale monitorowane.