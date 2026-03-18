Zatrzymanie młodych podpalaczy we Wrocławiu

Funkcjonariuszom z komisariatu Wrocław-Grabiszynek udało się ustalić tożsamość i schwytać sprawców dewastacji mienia. Wandale celowali w przenośne toalety.

"Funkcjonariusze pionu kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław-Grabiszynek ustalili i zatrzymali sprawców podpaleń przenośnych kabin toaletowych, do których dochodziło na terenie miasta. Sprawa dotyczy zdarzeń z początku marca br., w wyniku których straty poniosła firma obsługująca infrastrukturę sanitarną"

- przekazała podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Zebrane przez mundurowych dowody wskazują, że sprawcy działali wspólnie. Terenem ich działań była okolica pętli autobusowej.

"Do zdarzeń doszło w marcu 2026 roku przy ul. Racławickiej, w rejonie pętli autobusowej. Jak ustalili policjanci, sprawcy działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali uszkodzenia przenośnej kabiny WC poprzez jej podpalenie od wewnątrz"

- relacjonowała policjantka. Prowadzone przez kryminalnych działania operacyjne szybko przyniosły rezultat w postaci wytypowania podejrzanych.

"W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze wytypowali osoby mogące mieć związek ze sprawą. Zatrzymano trzech nastoletnich mieszkańców Wrocławia - dwóch w wieku 17 lat oraz jednego 18-latka"

- poinformowała przedstawicielka komendy.

Toalety płonęły we Wrocławiu. Apel urzędników

Pożary w okolicach pętli pojawiały się od miesięcy. Kilka dni temu władze miasta opublikowały w sieci nagranie z incydentu, prosząc mieszkańców o wsparcie w ujęciu sprawców. Ogień strawił kolejną kabinę, co skłoniło magistrat do reakcji.

"Kolejne podpalenie na Pętli 'Racławicka' - szukamy wandali 9 marca po godzinie 21 doszło do groźnego zdarzenia na pętli przy ul. Racławickiej. Dwóch sprawców podpaliło element infrastruktury socjalnej znajdującej się na terenie pętli. Na miejscu interweniowała Straż Pożarna i Policja"

- komunikowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. Urzędnicy zaznaczyli, że nie był to jednorazowy wybryk, a proceder trwał od dłuższego czasu, powodując zniszczenia i zagrożenie.

"Przenośna toaleta płonie tam nie po raz pierwszy. Od połowy 2025 roku MPK Wrocław odnotowało już ponad 10 podobnych podpaleń. W samym 2026 r. to trzecie takie zdarzenie"

- przypominało biuro prasowe. Magistrat przestrzegał, że ogień stanowił realne niebezpieczeństwo zarówno dla infrastruktury, jak i mieszkańców.

Surowe kary dla 17-latków. Będą sądzeni jak dorośli

Młodzi wandale usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia. Za ich wybryki przewidziane są surowe konsekwencje. Więzienie grozi nieletnim przestępcom, o czym przypominają mundurowi.

"Wszyscy z nich usłyszeli zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności"

- podsumowała rzeczniczka. Policja zaznacza, że młody wiek nie zwalnia z odpowiedzialności. Dwóch 17-latków będzie odpowiadać za swoje czyny na tych samych zasadach co dorośli.