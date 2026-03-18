Pożar w Nowym Kościele koło Złotoryi. Interweniowało osiem zastępów straży

Dramatyczne sceny rozegrały się w nocy z wtorku na środę (17/18 marca) na Dolnym Śląsku. W miejscowości Nowy Kościół, niedaleko Złotoryi, ogień objął budynek jednorodzinny. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły i środki - z żywiołem walczyło łącznie osiem zastępów straży pożarnej.

Makabryczne odkrycie w trakcie akcji gaśniczej

Strażacy, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce, od razu przystąpili do walki z ogniem. Niestety, w trakcie prowadzenia działań gaśniczych dokonano makabrycznego odkrycia. Szczegóły akcji w rozmowie z Radiem ESKA przedstawił Piotr Dąbrowa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi.

- Po przyjeździe na miejsce strażacy podjęli działania gaśnicze. W ich trakcie okazało się, że wewnątrz znaleziono dwa ciała. Pożar szybko ugaszono, następnie na miejscu pojawiła się policja, która po dogaszeniu zaczęła prowadzić czynności

- przekazał w rozmowie z Radiem ESKA Piotr Dąbrowa, reprezentujący Komendę Powiatową PSP w Złotoryi.

Teraz funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora będą ustalać dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii. Śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do wybuchu pożaru, w którym zginęły dwie osoby.