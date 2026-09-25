12-latek za kółkiem volkswagena. Policja prowadzi pilne poszukiwania

Kamery nagrały auto z chłopcem

Sytuacja wywołuje duże poruszenie, bo zaginiony to zaledwie 12-letnie dziecko. Policja z Wrocławia przekazała, że Łukasz Nowak wyszedł z domu i odjechał czarnym volkswagenem golfem o rejestracji DWR 1432T.

Kamery miejskiego monitoringu uchwyciły przemieszczający się pojazd. Zgodnie z policyjnymi danymi auto pojawiło się o godzinie 8:27 na krzyżówce ulic Karkonoskiej i Zwycięskiej. Kierujący jechał od strony wrocławskiego śródmieścia.

Na ten moment mundurowi nie zdradzają dodatkowych informacji o potencjalnym kierunku ucieczki. Służby prowadzą szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą.

Policja apeluje o kontakt

Policja zwraca się z apelem do każdego, kto może wiedzieć, gdzie przebywa 12-latek, albo widział opisany pojazd, o natychmiastowe zgłoszenie się do odpowiednich służb.

Wszelkie sygnały należy kierować do Wydziału Kryminalnego KMP we Wrocławiu, dzwoniąc pod numer 796 124 001.

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że w takich sytuacjach kluczowe jest podawanie tylko potwierdzonych faktów, które realnie wesprą działania operacyjne.

Wsparcie mieszkańców kluczowe

Przedstawiciele policji proszą, aby powstrzymać się od powielania plotek i niesprawdzonych wiadomości, które tylko komplikują pracę mundurowych. Jeśli ktoś zauważy czarnego golfa z numerami DWR 1432T lub zaginionego 12-latka, proszony jest o natychmiastowy telefon.

Nawet najdrobniejszy, z pozoru mało ważny szczegół, może odegrać decydującą rolę w szybkim i bezpiecznym odnalezieniu młodego mieszkańca Siechnic.

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