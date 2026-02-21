Karambol na drodze ekspresowej na Dolnym Śląsku. Zderzyło się siedem pojazdów

Spis treści
- W sobotę, 21 lutego na trasie S3 doszło do groźnego wypadku z udziałem wielu aut.
- Pięć osób wymagało pomocy medycznej, a droga została zamknięta dla ruchu.
- Kierowcy muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami w podróży.
Zderzenie pod Głogowem
Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę, 21 lutego na drodze ekspresowej S3. Na wysokości węzła Głogów Południe zderzyło się łącznie siedem pojazdów – w tym samochody osobowe oraz ciężarówki.
Po godzinie 8:30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Polkowicach wpłynęła informacja o wypadku na drodze S3, na 253. kilometrze w kierunku Legnicy. Pierwsze zgłoszenia mówiły o zderzeniu trzech pojazdów. Gdy służby dotarły na miejsce, okazało się, że w stronę Zielonej Góry doszło do kolejnego zdarzenia.
Jeden z kierowców zatrzymał się na pasie zieleni, by pomóc poszkodowanym z pierwszego wypadku. Wtedy w jego auto uderzyła ciężarówka. Siła zderzenia była tak duża, że naczepa zablokowała dwa pasy ruchu. Łącznie rannych zostało 11 osób. Pięć z nich trafiło do szpitala, w tym trzy w ciężkim stanie.
Kierowcy podróżujący w tym rejonie muszą uzbroić się w cierpliwość. Odcinek ekspresówki przy węźle Głogów Południe został wyłączony z ruchu. Według wstępnych szacunków drogowców, usuwanie skutków wypadku może potrwać około trzech godzin. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów o objazdach.