Niebezpiecznie w Karkonoszach. Te szlaki są zamknięte dla zwiedzających

Zimowa aura i silne podmuchy

Sobota 21 lutego przyniosła w Karkonosze ujemne temperatury, wahające się w granicach od -2 do -5 stopni Celsjusza. Poczucie zimna potęguje gwałtowny wiatr wiejący z zachodu. W porywach żywioł osiąga prędkość dochodzącą do 80 km/h. Do tego dochodzi całkowite zachmurzenie i ograniczona do 900 metrów widoczność, a synoptycy spodziewają się w ciągu dnia kolejnych opadów śniegu.

Przedstawiciele Karkonoskiej Grupy GOPR alarmują o trudnej sytuacji terenowej. Nawierzchnia szlaków jest bardzo śliska, a miejscami tworzą się głębokie zaspy. Warto pamiętać, że w całym paśmie górskim obowiązuje obecnie drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Które trasy są niedostępne?

Ze względu na surowe warunki pogodowe, dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego podjęła decyzję o czasowym wyłączeniu z ruchu niektórych odcinków. Zamknięcie części tras ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa turystom.

Zakaz wstępu obejmuje między innymi czerwony szlak prowadzący przez Kocioł pod Śnieżką na odcinku od schroniska Nad Łomniczką do Domu Śląskiego. Niedostępna jest także niebieska Droga Jubileuszowa oraz zielona Ścieżka nad Reglami przez Śnieżne Kotły. Turyści nie przejdą również żółtym szlakiem przez Biały Jar. Zamknięto ponadto niebieską trasę biegnącą przez Kocioł Małego Stawu, od Domku Myśliwskiego aż do schroniska Samotnia.

