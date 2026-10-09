Od piątkowego poranka wokół wrocławskich przedszkoli oraz budynków szkolnych widać znacznie więcej mundurowych. To część szeroko zakrojonych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i personelu. Samorządowcy tłumaczą ten krok bezpośrednią reakcją na ataki nożowników w kraju.

Wrocławskie szkoły zmieniają procedury i kontrolują wejścia

Władze nakazały dyrektorom wszystkich placówek zaostrzenie rygoru na portierniach oraz baczne obserwowanie każdej nieznajomej osoby pod budynkiem. Kadrze pedagogicznej na nowo przedstawiono kluczowe zasady postępowania podczas kryzysu. Urzędnicy wyraźnie zaznaczają przy tym, że wszystkie te kroki mają wyłącznie charakter profilaktyczny i służą budowaniu poczucia spokoju wśród mieszkańców.

- W szkołach i przedszkolach będą również prowadzone spokojne, dostosowane do wieku rozmowy z dziećmi i młodzieżą o bezpieczeństwie, reagowaniu na niepokojące sytuacje oraz szukaniu pomocy u dorosłych

- przekazali pracownicy Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zajęcia z barykadowania klas we Wrocławiu

Od kilkunastu miesięcy szkoły we Wrocławiu organizują dla podopiecznych specjalne treningi przygotowujące do najbardziej dramatycznych zdarzeń, w tym wtargnięcia do budynku zamaskowanego strzelca czy nożownika.

W ramach tych lekcji młodzi ludzie uczą się jak zachować się w chwilach zagrożenia życia:

jak identyfikować zagrożenie i jak zareagować,

jaką podjąć decyzję: uciekać, schować się czy zabarykadować pomieszczenie,

jak prawidłowo wezwać służby ratunkowe i udzielić pierwszej pomocy,

jak opanować emocje w sytuacji, gdy liczy się każda sekunda.

Twórcy tego programu absolutnie nie chcą straszyć dzieci. Głównym założeniem całego projektu jest skuteczne wpojenie uczniom odpowiednich nawyków.

- Bezpieczeństwo naszych dzieci to dla nas priorytet. Na zajęciach uczymy m.in., jak rozpoznać zagrożenie i szybko zareagować, jak się zachować, czy uciekać, ukryć się lub zabarykadować pomieszczenie, jak alarmować służby i udzielić pierwszej pomocy oraz jak zachować spokój, gdy liczy się każda sekunda. Mamy nadzieję, że ta wiedza nigdy się nie przyda, ale wolimy, by nasi uczniowie ją mieli

- informują wrocławscy urzędnicy.

Dodatkowo 16 października zaplanowano warsztaty dedykowane wszystkim dyrektorom wrocławskich szkół, przedszkoli i innych instytucji kultury.

Komenda Główna Policji o rzekomym wyzwaniu w internecie

Sieć zalała niedawno fala przerażających pogłosek dotyczących internetowego wyzwania, które rzekomo namawiało młodzież do stosowania przemocy. Funkcjonariusze Komendy Głównej Policji postanowili przerwać te spekulacje i opublikowali komunikat.

- Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge’u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. (...) Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji

- przekazała KGP.

Policjanci przypominają również, że celowe rozsyłanie fałszywych informacji i sianie paniki wiąże się z surowymi konsekwencjami karnymi.

Gdzie szukać wsparcia psychologicznego dla dzieci i dorosłych

Przedstawiciele samorządu oraz specjaliści z zakresu psychiatrii jednoznacznie zaznaczają, że w momentach nagłego stresu każda osoba ma prawo prosić o fachową pomoc. Z profesjonalnych konsultacji terapeutycznych można skorzystać całkowicie za darmo w wyznaczonych do tego ośrodkach.

Lista kluczowych numerów kontaktowych dla potrzebujących: 116 111 funkcjonuje jako bezpłatna linia zaufania dla młodzieży, natomiast pod numerem 800 12 12 12 dyżurują specjaliści z ramienia Rzecznika Praw Dziecka.