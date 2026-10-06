Ferie zimowe 2027

Ferie zimowe to dla uczniów długo wyczekiwana przerwa od nauki, sprawdzianów i codziennego porannego wstawania do szkoły. To także czas, który wiele rodzin wykorzystuje na zimowy wyjazd, odpoczynek w domu albo aktywności na świeżym powietrzu. Terminy ferii nie są jednak takie same w całej Polsce. Ministerstwo Edukacji podzieliło województwa na trzy grupy, dlatego część uczniów rozpocznie zimowy wypoczynek już w styczniu, a inni będą musieli poczekać aż do drugiej połowy lutego.

Kiedy rozpoczynają się ferie zimowe 2027?

Ferie zimowe 2027 rozpoczną się dokładnie 18 stycznia i ich pierwsze tura potrwa do 31 stycznia. Pełny harmonogram ferii zimowych z podziałem na województwa znajdziecie w galerii poniżej.

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Gdzie Polacy jeżdżą na ferie zimowe?

Ferie zimowe to dla wielu rodzin okazja do wyjazdu i aktywnego spędzenia czasu poza domem. Największą popularnością cieszą się przede wszystkim górskie miejscowości, gdzie można liczyć na śnieg, stoki narciarskie i liczne atrakcje dla dzieci. Turyści chętnie wybierają m.in. Zakopane, Białkę Tatrzańską, Bukowinę Tatrzańską, Krynicę-Zdrój czy Szczyrk. Nie wszyscy decydują się jednak na narty. Część rodzin wybiera zimowy wypoczynek nad morzem, w uzdrowiskach albo większych miastach, gdzie można korzystać z aquaparków, muzeów i innych atrakcji.

Ferie zimowe 2027 za granicą

Co ciekawe, coraz więcej rodzin decyduje się spędzić ferie zimowe także poza Polską. Najpopularniejszym kierunkiem pozostają zagraniczne kurorty narciarskie, przede wszystkim w Austrii, Włoszech, Czechach i na Słowacji. Dużą zaletą takich wyjazdów jest możliwość połączenia zimowego wypoczynku z jazdą na nartach lub snowboardzie i zwiedzaniem. Nie brakuje też osób, które podczas ferii wybierają zupełnie inny klimat i zamiast śniegu szukają ciepłych kierunków, takich jak Wyspy Kanaryjskie, Egipt czy południowa Hiszpania.