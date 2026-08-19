Nieprzyjemna pogoda dominuje w Polsce. IMGW wydało alerty, a to nie koniec

Prognoza IMGW na 20 sierpnia. Alerty dla kilku województw

Analizując przewidywania meteorologów na ostatnie tygodnie sierpnia, można odnieść wrażenie, że jesienna słota nadeszła w tym roku przedwcześnie. Choć w niektórych regionach termometry wciąż wskażą wysokie wartości, to jednak w skali całego kraju największym problemem będą intensywne ulewy i niebezpieczne burze. Taka tendencja wyraźnie rysuje się w najnowszych komunikatach synoptycznych przygotowanych specjalnie na 20 sierpnia.

- W ciągu dnia przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w południowej połowie kraju miejscami do około 30 mm - przekazują eksperci Instytutu.

Najtrudniejszych warunków atmosferycznych należy się spodziewać w następujących regionach:

dolnośląskim

wielkopolskim

lubuskim

Na wskazanych obszarach synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosili pomarańczowe alerty drugiego stopnia, które pozostaną w mocy co najmniej do godziny 8:00. Z kolei żółte ostrzeżenia wydano dla fragmentów województw śląskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego. Służby stanowczo apelują o regularne sprawdzanie bieżących komunikatów i informowanie bliskich o potencjalnych zagrożeniach wynikających z dynamicznej i zmiennej aury.

Zupełnie inaczej sytuacja prezentuje się na południowym wschodzie, gdzie w województwach małopolskim oraz podkarpackim słupki rtęci mogą poszybować powyżej granicy 30 stopni Celsjusza. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał stosowne ostrzeżenia przed uciążliwym upałem.

Załamanie pogody w Polsce utrzyma się przez wiele dni

Z modeli prognostycznych udostępnionych na mapach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyłania się jednoznaczny i niezwykle chłodny obraz. Co najmniej do 25 sierpnia mieszkańcy Polski muszą przygotować się na częste opady deszczu oraz umiarkowane temperatury rzędu 20 do 23 stopni Celsjusza. Tylko w dniach 20 i 21 sierpnia istnieje szansa na odnotowanie wartości nieznacznie przekraczających próg 25 stopni.

Większe przejaśnienia i chwila wytchnienia od uciążliwych ulew prognozowane są w większości regionów dopiero w okolicach 27 sierpnia. Osoby planujące spóźniony wypoczynek powinny rozważyć wyjazd we wrześniu, ponieważ przewidywania długoterminowe zwiastują ciepły i słoneczny miesiąc na terytorium całego kraju. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że zapowiedzi synoptyków ulegną jeszcze korekcie, a ostatnie dni sierpnia zaskoczą nas bardziej łagodną i przyjemną pogodą od obecnie deklarowanej.

Ekstremalne rekordy pogodowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Prószkowie w woj. opolskim. Ile wynosiła? 40,2 °C 45,8 °C 47,1 °C Następne pytanie