Intensywne opady śniegu w Polsce na początku listopada! Tu będzie najgorzej

Intensywne opady śniegu na Dolnym Śląsku. IMGW wydało ostrzeżenia

Już w poniedziałkowy poranek synoptycy przekazywali zapowiedzi nadchodzących zimowych akcentów w pogodzie. Teraz te prognozy znajdują potwierdzenie w najnowszym komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w którym synoptycy szczególną uwagę poświęcili sytuacji w województwie dolnośląskim.

„Wydaliśmy ostrzeżenie 1. stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części południowo-zachodniej Polski. Ostrzeżenie obejmuje wybrane powiaty województwa dolnośląskiego, w rejonie Karkonoszy i Sudetów Zachodnich, w tym okolice Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby” - wylicza IMGW.

„Prognozowane opady śniegu mogą powodować przyrost pokrywy śnieżnej oraz pogorszenie warunków na drogach i szlakach górskich” - dodają eksperci od pogody.

Alerty dotyczące śnieżyc na Dolnym Śląsku to wyraźny sygnał dla zmotoryzowanych z całego kraju, że nadszedł ostateczny moment na zmianę opon na zimowe. Eksperci pogodowi nie mają wątpliwości, że nawierzchnie dróg staną się bardzo śliskie. Kierowcy powinni zdecydowanie zwolnić i zachować maksymalne skupienie za kierownicą.

Prognoza IMGW na noc z 2 na 3 listopada. Mróz i śnieg w górach

Najnowsze wyliczenia synoptyków wskazują również na bardzo wymagające warunki atmosferyczne podczas najbliższej nocy. W północnych regionach kraju temperatura przy gruncie spadnie do -2 stopni Celsjusza, a największy chłód odczują mieszkańcy Podlasia. To jednak dopiero początek pogodowych utrudnień.

„Miejscami słabe opady deszczu, na południu również mżawki, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. W Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 5-8 cm. Początkowo w Tatrach i Beskidach możliwe opady marznącej mżawki” - czytamy w prognozie na noc z 2 na 3 listopada.

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