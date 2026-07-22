Urlopowicze w Karpaczu nie będą zachwyceni pogodą w środku tygodnia. Niestety, trzeba to powiedzieć wprost: będzie zimno i mokro. Zarówno w środę, 22 lipca, jak i w czwartek, termometry w najcieplejszym momencie dnia ledwo wskażą 17 stopni, a z nieba popada deszcz. W nocy temperatura spadnie do zaledwie 7-10 stopni, co w środku lata jest wynikiem, o którym wolelibyśmy zapomnieć. Do tego dojdzie wiatr o prędkości około 3 m/s. To nie jest pogoda na zdobywanie szczytów.

Pogoda na weekend poprawi się

Pierwsze oznaki poprawy pojawią się w piątek, 24 lipca. Wreszcie przestanie padać! Chociaż poranek z temperaturą około 7 stopni wciąż będzie rześki, w ciągu dnia ociepli się do prawie 18 stopni. Niebo pozostanie pochmurne, ale brak deszczu to już sygnał, że idzie ku lepszemu. Wiatr też nieco osłabnie. To będzie dzień przejściowy, zwiastun prawdziwie letniego weekendu.

A ten zapowiada się naprawdę dobrze! W sobotę poczujemy wyraźną zmianę. Temperatura podskoczy do 22 stopni, a noc będzie znacznie cieplejsza, z wartościami powyżej 10 stopni. Choć słońce będzie musiało przebijać się przez chmury, to brak opadów i przyjemne ciepło z pewnością wygonią turystów na szlaki. Prawdziwym hitem będzie jednak niedziela. To najcieplejszy dzień w prognozie, z temperaturą sięgającą 24 stopni! Ale uwaga – górska pogoda bywa kapryśna. Mimo bezchmurnego nieba, modele prognozują opady deszczu. Może to oznaczać krótkie, ale intensywne, letnie oberwanie chmury. Bądźcie czujni.

Karpacz: Co robić w taką pogodę?

Deszczowy i chłodny środek tygodnia to nie jest wymarzony czas na długie, górskie eskapady. Lepiej postawić na krótsze spacery po niżej położonych ścieżkach, a gdy deszcz się nasili, znaleźć schronienie w jednej z lokalnych knajpek przy gorącej herbacie. Zdecydowanie inaczej wygląda weekend. Sobota i niedziela to idealny moment, by ruszyć na szlak! Wyższe temperatury i brak deszczu (w sobotę) będą sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. W niedzielę, mimo słońca, warto mieć w plecaku kurtkę przeciwdeszczową. Nagła ulewa w górach to nic nadzwyczajnego.

Dane pogodowe: OpenWeather