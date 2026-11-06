Fałszywy lekarz okradł seniorkę! Opowiadał niestworzone historie

Zadzwonił „lekarz” z dramatyczną wiadomością o zięciu. 89-latka straciła pieniądze i złoto!

Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w czwartek, 5 listopada, około godziny 23 na wałbrzyskim osiedlu Piaskowa Góra. Jak informuje dolnośląska policja, na telefon stacjonarny 89-letniej kobiety zadzwonił nieznajomy, który przedstawił się jako lekarz.

Mężczyzna przekazał seniorce dramatyczną wiadomość. Twierdził, że jej zięć trafił do szpitala, gdzie wykryto u niego zakażenie groźnym wirusem. Przekonywał, że jedynym ratunkiem jest bardzo droga szczepionka, którą trzeba natychmiast kupić.

Zaniepokojona 89-latka uwierzyła rozmówcy. Powiedziała mu, że ma w domu 9 tysięcy złotych w gotówce oraz złotą biżuterię.

Fałszywy lekarz polecił jej przygotować wszystkie kosztowności. Kazał również napisać oświadczenie, że przekazuje pieniądze na zakup szczepionki dla zięcia.

Oddała 9 tysięcy złotych i biżuterię. Prawdę poznała rano

Około pół godziny po telefonie do mieszkania seniorki przyszedł nieznany mężczyzna. Kobieta przekazała mu przygotowane pieniądze oraz złote wyroby jubilerskie.

Dopiero następnego ranka 89-latka skontaktowała się z rodziną. Wtedy dowiedziała się, że jej zięć wcale nie jest chory, nie trafił do szpitala i nie potrzebuje żadnej szczepionki. Zrozumiała, że została oszukana, i zgłosiła sprawę policji.

Funkcjonariusze ostrzegają, że przestępcy coraz częściej wykorzystują strach o życie najbliższych. Opowiadają historie o nagłych chorobach i wypadkach, aby skłonić starsze osoby do szybkiego oddania pieniędzy.

Policja przypomina, że lekarze nigdy nie wysyłają nieznajomych po gotówkę i biżuterię na pokrycie kosztów leczenia. Każdą podobną informację należy sprawdzić, dzwoniąc bezpośrednio do bliskich. W razie podejrzenia oszustwa trzeba powiadomić policję pod numerem 112.

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