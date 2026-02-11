Eska Winter Patrol 2026. Szklarska Poręba zdobyta! Gdzie widzimy się w kolejny weekend?

Kolejny przystanek na zimowej trasie Eska Winter Patrol 2026 za nami! Tym razem nasza ekipa rozgrzała atmosferę w Szklarskiej Porębie. Na stoku Szrenica Ski Arena działo się naprawdę sporo! Było głośno od najlepszych hitów, radośnie i bardzo zimowo. Sami zobaczcie, co działo się na miejscu!

- Za nami wspaniała wizyta na stoku Szrenica Ski Arena w Szklarskiej Porębie. Frekwencja nie zawiodła, co przełożyło się na niezapomnianą atmosferę. Łapcie fotki z naszego patrolu- informuje ekipa Eska Winter Patrol.

Eska Winter Patrol 2026 - co to za akcja?

Eska Winter Patrol to nasza coroczna zimowa akcja, podczas której specjalny kamper Radia ESKA odwiedza najlepsze górskie stoki, by dostarczyć Wam niezapomnianych wrażeń. W największych polskich kurortach narciarskich tworzymy Zimowe Strefy Rozrywki, które tętnią energią i najlepszą muzyką. To idealne miejsce zarówno dla fanów białego szaleństwa, jak i dla tych, którzy chcą po prostu poczuć wyjątkowy klimat Radia ESKA!

Moc atrakcji w Zimowej Strefie Rozrywki

W naszych strefach nikt nie będzie się nudzić! Czeka na Was mnóstwo konkursów i zabaw, w których do zgarnięcia są fantastyczne nagrody, w tym karnety na wyciągi! Zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy:

Konkursy z nagrodami,

Gry na konsolach ,

, Zimowa strzelnica ,

, Śnieżne starcie ,

, Sejf z nagrodami.

Na miejscu nasza ekipa dba nie tylko o świetną zabawę, ale także o Wasze bezpieczeństwo. Prowadzimy relacje na żywo prosto ze stoków, serwując Wam najlepszą muzę na czasie!

Ogrzej się i zgarnij darmową herbatę!

Zmarzliście podczas szusowania? Wpadnijcie do naszej strefy chilloutu! To idealna okazja, by w samym środku „białego szaleństwa” ogrzać się ciepłym napojem, naładować telefon i na chwilę odpocząć. Mamy też coś specjalnego! Wystarczy, że pokażecie nam na miejscu zainstalowaną aplikację RADIO ESKA, a w wasze ręce trafi gorąca, rozgrzewająca herbata!

Eska Winter Patrol 2026 - gdzie i kiedy?

Za nami już kilka przystanków, ale to jeszcze nie koniec! Sprawdźcie, gdzie możecie nas spotkać w najbliższych tygodniach:

14–15 lutego – Stacja narciarska Witków-Ski na Podhalu

– Stacja narciarska Witków-Ski na Podhalu 21–22 lutego – Góra Żar, Międzybrodzie Żywieckie

Łącznie podczas tegorocznej edycji Eska Winter Patrol odwiedzimy 6 lokalizacji, co daje 12 dni pełnych wrażeń! Wszystkie szczegóły trasy znajdziecie na stronie winterpatrol.eska.pl.

Partnerem głównym wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska, a partnerem także Koleje Dolnośląskie. Do zobaczenia na stoku