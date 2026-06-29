ESKA Summer City zawitała na Festiwal PasiBrzucha
Wakacyjna trasa ESKA Summer City nabiera rozpędu. W miniony weekend ekipa Radia ESKA odwiedziła Festiwal PasiBrzucha we Wrocławiu, gdzie nie brakowało atrakcji, koncertów oraz spotkań ze słuchaczami. Wspólnie tworzyliśmy wyjątkową atmosferę pełną dobrej energii, konkursów i letnich emocji.
ESKA Summer City od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wakacyjnych projektów Radia ESKA. Przez całe lato odwiedzamy najciekawsze miejsca w Polsce, spotykamy się ze słuchaczami i organizujemy zabawy, w których można zdobyć wyjątkowe gadżety oraz spędzić czas z ekipą Radia ESKA.
Smaki, koncerty i tysiące uśmiechów
Festiwal PasiBrzucha ponownie przyciągnął tłumy mieszkańców oraz turystów. Na uczestników czekały strefy gastronomiczne z potrawami z różnych stron świata, muzyczne występy oraz wiele atrakcji dla całych rodzin.
Drugi dzień wydarzenia upłynął pod znakiem pięknej, słonecznej pogody, która nie zniechęciła odwiedzających.
- Mimo tak słonecznego dnia nie zabrakło Was na drugim dniu Festiwal PasiBrzucha. Energia była niesamowita - czekało mnóstwo atrakcji, świetna zabawa i jak zawsze, przepyszne jedzenie. Dzięki ze byliście z Nami
- relacjonuje ekipa ESKA Summer City.
Choć temperatura była wysoka, organizatorzy zadbali o komfort uczestników. Na terenie wydarzenia działały kurtyny wodne i specjalne namioty, w których można było odpocząć od słońca pomiędzy koncertami.
W sobotę na festiwalowej scenie pojawili się m.in. Mezo, Fabijański oraz Bass Astral. Koncerty przyciągnęły liczną publiczność, a po ich zakończeniu zabawa przeniosła się na Silent Disco, które trwało do późnych godzin nocnych.
Na zakończenie dnia ekipa ESKA Summer City podsumowała wydarzenie krótkim, ale wymownym wpisem.
- Brzuszki zadowolone, promienie słoneczne złapane - ideoloo
- relacjonuje ekipa ESKA Summer City.
Gdzie spotkacie ESKA Summer City w tym tygodniu?
Wakacyjna trasa trwa, dlatego już w najbliższych dniach będzie można spotkać nas w kolejnych miejscach Dolnego Śląska.
Harmonogram:
- 2 lipca – Hotel Lemont, Świeradów-Zdrój
- 3 lipca – Aquapark Wrocław oraz Master Jachting Wrocław
- 4 lipca – Świerzawa
- 5 lipca – Zalew Radków
Zerknijcie na fotki z Wrocławia. Ten wakacyjny luz mówi sam za siebie! W naszej strefie chilloutu ekipa ESKA Summer City łapała promienie słońca na radiowych leżakach, testując przy tym legendarne burgery. Niedaleko parkował nasz piętrowy ESKA Bus, a wokół tętniła strefa gier plenerowych, gdzie najmłodsi (i nie tylko!) rzucali woreczkami do celu, zgarniając unikalne gadżety.