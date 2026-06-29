ESKA Summer City zawitała na Festiwal PasiBrzucha

Wakacyjna trasa ESKA Summer City nabiera rozpędu. W miniony weekend ekipa Radia ESKA odwiedziła Festiwal PasiBrzucha we Wrocławiu, gdzie nie brakowało atrakcji, koncertów oraz spotkań ze słuchaczami. Wspólnie tworzyliśmy wyjątkową atmosferę pełną dobrej energii, konkursów i letnich emocji.

ESKA Summer City od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wakacyjnych projektów Radia ESKA. Przez całe lato odwiedzamy najciekawsze miejsca w Polsce, spotykamy się ze słuchaczami i organizujemy zabawy, w których można zdobyć wyjątkowe gadżety oraz spędzić czas z ekipą Radia ESKA.

Smaki, koncerty i tysiące uśmiechów

Festiwal PasiBrzucha ponownie przyciągnął tłumy mieszkańców oraz turystów. Na uczestników czekały strefy gastronomiczne z potrawami z różnych stron świata, muzyczne występy oraz wiele atrakcji dla całych rodzin.

Drugi dzień wydarzenia upłynął pod znakiem pięknej, słonecznej pogody, która nie zniechęciła odwiedzających.

- Mimo tak słonecznego dnia nie zabrakło Was na drugim dniu Festiwal PasiBrzucha. Energia była niesamowita - czekało mnóstwo atrakcji, świetna zabawa i jak zawsze, przepyszne jedzenie. Dzięki ze byliście z Nami

- relacjonuje ekipa ESKA Summer City.

Choć temperatura była wysoka, organizatorzy zadbali o komfort uczestników. Na terenie wydarzenia działały kurtyny wodne i specjalne namioty, w których można było odpocząć od słońca pomiędzy koncertami.

W sobotę na festiwalowej scenie pojawili się m.in. Mezo, Fabijański oraz Bass Astral. Koncerty przyciągnęły liczną publiczność, a po ich zakończeniu zabawa przeniosła się na Silent Disco, które trwało do późnych godzin nocnych.

Na zakończenie dnia ekipa ESKA Summer City podsumowała wydarzenie krótkim, ale wymownym wpisem.

- Brzuszki zadowolone, promienie słoneczne złapane - ideoloo

- relacjonuje ekipa ESKA Summer City.

Gdzie spotkacie ESKA Summer City w tym tygodniu?

Wakacyjna trasa trwa, dlatego już w najbliższych dniach będzie można spotkać nas w kolejnych miejscach Dolnego Śląska.

Harmonogram:

2 lipca – Hotel Lemont, Świeradów-Zdrój

3 lipca – Aquapark Wrocław oraz Master Jachting Wrocław

4 lipca – Świerzawa

5 lipca – Zalew Radków

Zerknijcie na fotki z Wrocławia. Ten wakacyjny luz mówi sam za siebie! W naszej strefie chilloutu ekipa ESKA Summer City łapała promienie słońca na radiowych leżakach, testując przy tym legendarne burgery. Niedaleko parkował nasz piętrowy ESKA Bus, a wokół tętniła strefa gier plenerowych, gdzie najmłodsi (i nie tylko!) rzucali woreczkami do celu, zgarniając unikalne gadżety.