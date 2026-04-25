Disneyland w krzywym zwierciadle. To miejsce znajduje się niedaleko Karpacza

Disneyland, który nie wygląda jak z bajki

Osoby przyzwyczajone do perfekcyjnie zaprojektowanych parków rozrywki mogą poczuć się tu zaskoczone. Park Mirakulum w Milovicach zamiast błyszczących fasad i idealnie dopracowanych dekoracji oferuje bowiem coś zupełnie innego: surowość, chaos i konstrukcje, które bardziej przypominają eksperyment niż klasyczną atrakcję turystyczną.

Krzywe wieże, drewniane platformy, rozbudowane systemy tuneli i mostów - wszystko sprawia wrażenie nieco przypadkowego. Kolory są stonowane, miejscami wyblakłe, a całość daleka jest od instagramowej estetyki. I właśnie to sprawia, że park wyróżnia się na tle konkurencji.

"Czeski Disneyland" - raj dla dzieci, nie dla estetów

Choć dorośli odwiedzający park często kręcą nosem, dzieci są zachwycone. I to najważniejsze, bo właśnie one są tutaj najważniejsze. Mirakulum zostało zaprojektowane z myślą o najmłodszych - głównie w wieku od 3 do 12 lat. Na terenie ponad 12 hektarów czekają na nich:

rozbudowane place zabaw z elementami wspinaczkowymi,

podziemne korytarze i bunkry,

kolejki linowe i zjeżdżalnie,

wodne strefy zabawy,

naturalne przestrzenie do biegania i eksploracji.

Z wojskowej bazy do turystycznego hitu

Co ciekawe, historia tego miejsca jest równie nietypowa, jak jego wygląd. Mirakulum powstało bowiem na terenie dawnej bazy wojskowej, której początki sięgają jeszcze czasów Austro-Węgier. W XX wieku stacjonowały tu kolejno wojska czechosłowackie, a po 1968 roku armia radziecka. Pozostałości militarnej przeszłości - bunkry, tunele i rozległe przestrzenie - nie zostały ukryte, lecz wkomponowane w park.

Tłumy mimo krytyki

Paradoksalnie, kontrowersyjny wygląd nie odstrasza turystów. Wręcz przeciwnie, park odwiedzają rocznie setki tysięcy osób - to jedno z najpopularniejszych miejsc w regionie Czech Środkowych.