„Czy jesteś mordercą?”. Zabójczyni Danusi rozwiązała quiz. Szokujące ustalenia w sprawie 12-latki

15 grudnia 2025 roku w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze doszło do tragedii, która wstrząsnęła całą Polską. 11-letnia Danusia zginęła od ciosów zadanych nożem. O dokonanie zabójstwa podejrzewana jest 12-letnia uczennica tej samej szkoły. Dziewczynki znały się z widzenia, ale nie były bliskimi koleżankami.

Nowe ustalenia w sprawie opisała Katarzyna Włodkowska z „Dużego Formatu”. Wynika z nich, że dzień przed zbrodnią 12-latka miała wypełnić internetowy quiz z pytaniem: „Czy jesteś mordercą?”. Sam quiz nie wyjaśnia, dlaczego doszło do tragedii. Jednak w połączeniu z innymi zachowaniami dziewczynki tworzy obraz, który dziś budzi jeszcze większy niepokój.

Jak opisuje reporterka, sygnały alarmowe pojawiały się już wcześniej. Podczas szkolnej rozmowy o samobójstwach dziewczynka miała się uśmiechać i powiedzieć, że to „naturalna kolej rzeczy”. Innym razem, zapytana przez wychowawczynię o marzenia, odpowiedziała, że „najbardziej chciałaby kogoś zabić”.

To nie były jedyne ostrzeżenia. W październiku uczennica wypełniła szkolną ankietę samooceny. Zaznaczyła w niej między innymi odpowiedzi: „dopuściłam się kradzieży”, „weszłam w konflikt z prawem”, „palę papierosy, piję alkohol, sięgam po środki uzależniające na terenie szkoły i poza nią” oraz „swoim zachowaniem stwarzam realne zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego i innych”. Według „Dużego Formatu” wychowawczyni, która była jednocześnie pedagogiem szkolnym i specjalnym, nie zareagowała ani na te odpowiedzi, ani na wcześniejsze wypowiedzi dziewczynki. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim, a wobec niej prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne.

Niepokojące treści miały pojawiać się także w mediach społecznościowych 12-latki. Jak opisuje „Duży Format”, publikowała materiały związane z militariami, chwytami noża, zdjęcie poćwiartowanej świni i mem z napisem: „Wiesz, co się liczy? Przecięcie tętnicy”. Miała też szukać w darknecie informacji o tym, jak zabić człowieka i jak ostrzyć noże.

Te informacje częściowo pokrywają się z wcześniejszymi ustaleniami. Uczniowie mówili wtedy, że dziewczynka interesowała się militariami, nosiła przy sobie tzw. finkę i miała mówić, że często ją ostrzy. Jeden z uczniów wspominał: „Słyszałem jak mówiła, że często ją ostrzy”.

Według reportażu w dniu zabójstwa 12-latka miała powiedzieć koleżance, że „musi się policzyć z jedną piątoklasistką”. Chwilę później zaatakowała Danusię na ścieżce przy potoku niedaleko szkoły.

Sprawę prowadzi sąd rodzinny. Ponieważ podejrzana w chwili zdarzenia nie miała jeszcze 13 lat, postępowanie dotyczy demoralizacji. Dziewczynka przebywa obecnie w ośrodku leczniczym o maksymalnym stopniu zabezpieczenia dla nieletnich. Jak opisuje Katarzyna Włodkowska, uczestniczy w terapii, ale angażuje się w nią wybiórczo. Miała powiedzieć: „Będę się kontrolować, bo chcę szybko wyjść”. Postępowanie nadal trwa.

Źródło: Duży Format Gazety Wyborczej

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Grób Danusi J.