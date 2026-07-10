Czołowe zderzenie busów pod Trzebnicą. Interweniował śmigłowiec LPR

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-07-10 8:59

W miejscowości Ujeździec Mały w powiecie trzebnickim miało miejsce groźne zderzenie czołowe dwóch busów. Z informacji przekazanych przez st. asp. Darię Szydłowską z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy wynika, że na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Radio Eska podało, że w wyniku wypadku jedna osoba odniosła poważne obrażenia.

Zółto-czerwony śmigłowiec LPR w locie nad miastem. O wypadku pod Trzebnicą przeczytasz na Eska Wrocław.
Autor: MARIUSZ MUCHA / SE / EAST NEWS

Wypadek pod Trzebnicą. Zderzyły się dwa busy, w akcji śmigłowiec LPR

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątkowy poranek, 10 lipca. Jak poinformowała st. asp. Daria Szydłowska, rzeczniczka trzebnickiej policji, wypadek miał miejsce tuż przed godziną 7.00 w Ujeźdźcu Małym. Na trasie doszło do czołowego zderzenia dwóch busów, do których wezwano załogę śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obecnie na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe i policjanci. Służby nie podają na razie informacji o tym, jak długo mogą potrwać utrudnienia w ruchu drogowym w tym rejonie.

Jak informuje Radio Eska, w zdarzeniu jedna osoba została ciężko poszkodowana. Pozostałe dwie osoby uczestniczące w wypadku miały odnieść lżejsze obrażenia, które nie zagrażają ich życiu.

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