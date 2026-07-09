30-latka uwierzyła, że ktoś wziął na nią kredyt. Wystarczył jeden telefon i straciła majątek

Przekonana, że chroni swoje oszczędności przed oszustami, straciła niemal 18 tys. zł. 30-letnia mieszkanka powiatu ząbkowickiego uwierzyła osobie podszywającej się pod pracownika banku, która poinformowała ją o rzekomo zaciągniętej pożyczce na jej dane. Mimo że nie ujawniła danych do logowania ani nie zainstalowała oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do urządzenia, dała się zmanipulować. Policja ostrzega, że tego typu przestępstwa coraz częściej dotykają również ludzi młodych.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe ZDJĘCIE POGLĄDOWE