30-latka uwierzyła, że ktoś wziął na nią kredyt. Wystarczył jeden telefon i straciła majątek

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Fałszywy pracownik banku namówił 30-latkę na kredyt
Sprawa trafiła do funkcjonariuszy z Ząbkowic Śląskich po zgłoszeniu złożonym przez 30-letnią mieszkankę powiatu. Kobieta odebrała telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako pracownik banku. Twierdził, że ktoś wykorzystał jej dane do zaciągnięcia kredytu. Kiedy usłyszał, że nie składała żadnego wniosku, zapewnił, że pomoże jej zabezpieczyć pieniądze i powstrzymać rzekomych przestępców. W rzeczywistości był to początek dobrze zaplanowanego oszustwa.
- Fałszywy konsultant przekonywał, że jedynym sposobem na ochronę pieniędzy jest zaciągnięcie kolejnej pożyczki i wpłacenie uzyskanych środków na specjalne „konto techniczne”, które miało być bezpiecznym miejscem do czasu zakończenia rzekomej procedury zabezpieczenia środków – informują policjanci z KWP we Wrocławiu.
Młodzi ludzie też dają się oszukać. Policjanci apelują o czujność
Zdaniem policjantów ten przypadek pokazuje, że przestępcy nie wybierają swoich ofiar wyłącznie spośród osób starszych. Coraz częściej skutecznie oszukują także ludzi młodych, którzy na co dzień korzystają z bankowości elektronicznej i nowych technologii.
- Coraz częściej pokrzywdzonymi są osoby młode, aktywne zawodowo, korzystające z nowoczesnych technologii i bankowości elektronicznej. Decydującym czynnikiem nie jest wiek, lecz skuteczność manipulacji. Oszuści doskonale wiedzą, jak wywołać strach, presję i poczucie odpowiedzialności za własne pieniądze. W takich emocjach łatwo podjąć decyzję, której w spokojnych warunkach nikt by nie podjął – dodają mundurowi.