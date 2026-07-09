30-latka uwierzyła, że ktoś wziął na nią kredyt. Wystarczył jeden telefon i straciła majątek

D.P
2026-07-09 19:46

Przekonana, że chroni swoje oszczędności przed oszustami, straciła niemal 18 tys. zł. 30-letnia mieszkanka powiatu ząbkowickiego uwierzyła osobie podszywającej się pod pracownika banku, która poinformowała ją o rzekomo zaciągniętej pożyczce na jej dane. Mimo że nie ujawniła danych do logowania ani nie zainstalowała oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do urządzenia, dała się zmanipulować. Policja ostrzega, że tego typu przestępstwa coraz częściej dotykają również ludzi młodych.

Srebrny radiowóz policyjny z napisem Policja. O oszustwie na pracownika banku przeczytasz na Eska Wrocław.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe ZDJĘCIE POGLĄDOWE

Fałszywy pracownik banku namówił 30-latkę na kredyt

Sprawa trafiła do funkcjonariuszy z Ząbkowic Śląskich po zgłoszeniu złożonym przez 30-letnią mieszkankę powiatu. Kobieta odebrała telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako pracownik banku. Twierdził, że ktoś wykorzystał jej dane do zaciągnięcia kredytu. Kiedy usłyszał, że nie składała żadnego wniosku, zapewnił, że pomoże jej zabezpieczyć pieniądze i powstrzymać rzekomych przestępców. W rzeczywistości był to początek dobrze zaplanowanego oszustwa.

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- Fałszywy konsultant przekonywał, że jedynym sposobem na ochronę pieniędzy jest zaciągnięcie kolejnej pożyczki i wpłacenie uzyskanych środków na specjalne „konto techniczne”, które miało być bezpiecznym miejscem do czasu zakończenia rzekomej procedury zabezpieczenia środków – informują policjanci z KWP we Wrocławiu.

Młodzi ludzie też dają się oszukać. Policjanci apelują o czujność

Zdaniem policjantów ten przypadek pokazuje, że przestępcy nie wybierają swoich ofiar wyłącznie spośród osób starszych. Coraz częściej skutecznie oszukują także ludzi młodych, którzy na co dzień korzystają z bankowości elektronicznej i nowych technologii.

- Coraz częściej pokrzywdzonymi są osoby młode, aktywne zawodowo, korzystające z nowoczesnych technologii i bankowości elektronicznej. Decydującym czynnikiem nie jest wiek, lecz skuteczność manipulacji. Oszuści doskonale wiedzą, jak wywołać strach, presję i poczucie odpowiedzialności za własne pieniądze. W takich emocjach łatwo podjąć decyzję, której w spokojnych warunkach nikt by nie podjął – dodają mundurowi.

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