Budowa S8 pod Wrocławiem nabiera tempa. Zobacz najnowsze zdjęcia z placu budowy

Budowa ponad 11-kilometrowego odcinka drogi S8, łączącego okolice Jordanowa Śląskiego z Łagiewnikami, wyraźnie przyspiesza. Za realizację tego fragmentu odpowiada firma Budimex, a postępy prac są widoczne z miesiąca na miesiąc. Zgodnie z planem, kierowcy mają pojechać tą trasą już we wrześniu 2027 roku. Najnowsze fotografie z placu budowy robią ogromne wrażenie.

Prace na S8 nie zwalniają nawet zimą

Jak informuje wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, roboty na podwrocławskich odcinkach S8 nie zatrzymały się nawet w okresie zimowym.

- Zima dobiegła końca i choć prace na budowach w tym czasie bywają ograniczone ze względu na pogodę, to na podwrocławskich budowach drogi ekspresowej S8 roboty trwały nieprzerwanie. Inwestycje konsekwentnie posuwają się naprzód. Prace na kolejnych dwóch odcinkach, bliżej Kłodzka, ruszą jeszcze w tym roku

- informuje GDDKiA.

S8 Jordanów Śląski - Łagiewniki. Co powstanie na tym odcinku?

Trasa na tym fragmencie będzie biegła zupełnie nowym śladem, na zachód od obecnej drogi krajowej nr 8. Inwestycja obejmuje budowę potężnej infrastruktury, która ma zapewnić komfort i bezpieczeństwo podróżującym.

- Trasa zostanie poprowadzona nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej DK8 i przebiegać będzie przez tereny gmin Jordanów Śląski i Łagiewniki. Zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Łagiewniki Północ - połączenie z drogami krajowymi nr 8 i 39 oraz Łagiewniki Zachód - połączenie z drogą wojewódzką nr 384. Ponadto na odcinku wybudowane zostaną: dwa mosty pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt, cztery wiadukty nad drogą ekspresową, trzy wiadukty w ciągu drogi ekspresowej oraz sześć przepustów pełniących również funkcję przejść dla zwierząt

- czytamy w komunikacie GDDKiA.

Droga S8 Wrocław - Kłodzko. Jak podzielono prace?

Cała trasa ekspresowa S8 między Wrocławiem a Kłodzkiem będzie miała niemal 80 kilometrów długości. Aby usprawnić budowę, całą inwestycję podzielono na siedem fragmentów. Sześć z nich jest już na etapie realizacji, a dla ostatniego, najbliżej granicy z Czechami, w marcu podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Co dzieje się na pozostałych odcinkach?

Prace prowadzone są równolegle na kilku fragmentach trasy.

Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe

Na tym odcinku przygotowano już zaplecze pod ciężki sprzęt i wykonano pierwsze elementy infrastruktury. Powstają fundamenty obiektów inżynierskich, a teren jest sukcesywnie oczyszczany i przygotowywany do dalszych robót.

Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski

Tutaj rozpoczęto roboty ziemne, w tym wykopy i nasypy. Trwa także budowa przepustów oraz usuwanie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.