Brutalny atak nastolatków we Wrocławiu. 17-latek skatowany na Wyspie Słodowej

Pobicie 17-latka na wrocławskiej Wyspie Słodowej

Do ataku doszło we wtorek, 1 września, w godzinach popołudniowych. Jak podaje Wirtualna Polska, grupa uczniów wracała z Wyspy Słodowej, znajdującej się na Odrze w centrum Wrocławia. W pewnym momencie młodzi ludzie zostali otoczeni przez nastolatków w wieku od 16 do 18 lat.

Napastnicy zaatakowali przede wszystkim 17-letniego chłopca. Nastolatek został brutalnie pobity i kopany po głowie. Na skutek ataku stracił przytomność i doznał wstrząsu mózgu. Został przewieziony do jednego z wrocławskich szpitali, gdzie nadal przebywa. Jego stan jest poważny. Z dotychczasowych informacji wynika, że w napaści brało udział od kilku do kilkunastu młodych osób.

Policja bada sprawę ataku we Wrocławiu i apeluje do świadków

Sprawę prowadzą funkcjonariusze Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin. Kryminalni próbują ustalić dane sprawców, a także dokładną liczbę osób biorących udział w napaści. Motyw brutalnego ataku nie jest na razie znany.

Jak poinformowała policja w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, funkcjonariusze nie zdołali jeszcze przesłuchać poszkodowanego 17-latka, ponieważ nastolatek nadal przebywa w szpitalu.

Policja zwraca się do wszystkich świadków pobicia oraz osób posiadających informacje, które mogą pomóc w ustaleniu napastników, o kontakt z najbliższą jednostką. Pomocne mogą być zwłaszcza nagrania wykonane telefonami komórkowymi podczas zdarzenia lub w jego pobliżu. Informacje można przekazać także anonimowo.

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