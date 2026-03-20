Błyskotki z całej Polski w jednym miejscu

W dniach 21 i 22 marca zabytkowe wnętrza Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu wypełnią się po brzegi skarbami. Przed nami Wiosenne Targi Minerałów, Biżuterii i Wyrobów Jubilerskich. Od godziny 10:00 do 18:00 na miłośników pięknych przedmiotów czekać będą wystawcy z całej Polski. Swoje kolekcje zaprezentują kolekcjonerzy, firmy jubilerskie, a także projektanci i rzemieślnicy.

Jak zapowiadają organizatorzy na stoiskach będą:

minerały i skamieniałości,

unikatowa, autorska biżuteria,

półprodukty do własnoręcznego tworzenia ozdób (koraliki, kamienie, zawieszki, łańcuszki).

Będzie można nie tylko coś nabyć, ale też porozmawiać z twórcami i dowiedzieć się więcej o ich pasji.

Wyjątkowa wystawa: „Kowary - VIII wieków górnictwa”

Jedną z największych atrakcji targów będzie wystawa specjalna z cyklu „Skarby Dolnego Śląska”. Ekspozycja przybliży zwiedzającym fascynującą historię wydobycia rud żelaza, miedzi, srebra, a nawet uranu w rejonie Kowar. Organizatorzy podkreślają wyjątkowość tej kolekcji.

- Przez setki lat kowarskie kopalnie złóż polimetalicznych dostarczały wielu ciekawych okazów minerałów. Dziś już bardzo rzadko spotykanych na rynku kolekcjonerskim i w prywatnych kolekcjach. Prezentowana wystawa będzie unikatową okazją do zapoznania się z mineralizacją występującą w tamtym rejonie. Zaprezentowane okazy będą pochodzić z kolekcji Patryka Jaskółowskiego oraz Mateusza Szczepanika, a wiele z nich to okazy z przełomu XIX i XX w. z oryginalnymi etykietami z epoki

- podkreślają organizatorzy.

Atrakcje dla najmłodszych i nagrody

Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych odkrywcach. Specjalnie dla nich przygotowano „geo-zabawę”, czyli warsztaty edukacyjne. Dzieci będą mogły poczuć się jak prawdziwi poszukiwacze skarbów, próbując swoich sił w wydobywaniu skamieniałości, a także stworzyć własne „drzewko szczęścia”. Każdy, kto kupi bilet, weźmie udział w losowaniu cennej nagrody. Kupony będą dołączane do biletów wstępu w kasach.