Awantura na pokładzie samolotu do Chorwacji! Panna młoda i jej koleżanki wyrzucone z pokładu

Awantura na pokładzie samolotu do Chorwacji! Pannę młodą i jej koleżanki wyprowadzono z pokładu

Jak podaje „Gazeta Wrocławska”, do incydentu doszło 9 lipca na pokładzie samolotu lecącego do Zadaru. W mediach społecznościowych opublikowano nagranie, na którym zarejestrowano przebieg awantury. Według relacji świadków konflikt zaczął się jeszcze przed wejściem do samolotu. Po zajęciu miejsc jedna z kobiet miała obrażać i wyzywać inną pasażerkę.

Osoby obecne na pokładzie twierdzą, że załoga zdecydowała się najpierw usunąć z samolotu najbardziej agresywną uczestniczkę zajścia. Z ich relacji wynika, że była nią przyszła panna młoda. Świadkowie twierdzą również, że podczas opuszczania pokładu kobieta miała opluć pasażerkę, z którą wcześniej się kłóciła. Na nagraniu słychać wulgarne wyzwiska oraz okrzyki wskazujące, że źródłem konfliktu miał być spór dotyczący partnera jednej z uczestniczek wyjazdu.

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„Gazeta Wrocławska” zwraca uwagę, że Straż Graniczna nie potwierdziła oficjalnie, iż opublikowane nagranie przedstawia opisywane zdarzenie. Okoliczności są jednak zbieżne z komunikatem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Wynika z niego, że 9 lipca funkcjonariusze zostali wezwani na pokład samolotu lecącego z Wrocławia do Zadaru z powodu agresywnego zachowania pięciu Polek. Kobiety miały ignorować polecenia załogi, zakłócać porządek i wdawać się w sprzeczki z innymi pasażerami.

Do interwencji skierowano funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych Straży Granicznej, którzy wyprowadzili kobiety z pokładu. Badanie wykazało, że trzy z pięciu uczestniczek zajścia były pod wpływem alkoholu. Wszystkie zostały ukarane mandatami. Na tym jednak konsekwencje się nie skończyły. Kapitan samolotu podjął decyzję o skreśleniu całej grupy z listy pasażerów, co oznaczało, że żadna z kobiet nie odleciała do Chorwacji.

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