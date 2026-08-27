Autostrada A4 zablokowana po pożarze ciężarówki. Służby wyznaczyły objazd

Pożar ciężarówki na autostradzie A4. Służby ruszyły do akcji

Na autostradzie A4 doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W pobliżu węzła Wądroże Wielkie zapalił się samochód ciężarowy. Ogień wybuchł w naczepie pojazdu, który poruszał się w kierunku Legnicy.

- Pożar naczepy na 106. km autostrady A4 w kierunku Legnicy (przed węzłem Wądroże Wielkie). Trwa akcja gaśnicza strażaków z powiatu jaworskiego. Przejazd na czas trwających działań został zablokowany

- taką informację przekazał serwis Dolnośląskie Alarmowo.

Na miejscu zdarzenia intensywnie działają jednostki straży pożarnej. Strażacy skupiają się obecnie na odpowiednim zabezpieczeniu terenu. Ze względu na prowadzone działania, całkowicie wstrzymano ruch na tym odcinku.

A4 w stronę Zgorzelca zablokowana

Płonąca ciężarówka to ogromny problem dla kierowców. Droga w stronę Zgorzelca jest całkowicie nieprzejezdna, co oznacza konieczność objazdu.

- Pożar pojazdu ciężarowego, jezdnia zablokowana. Wprowadzono objazd przez w. Budziszów Wielki - utrudnienia mogą potrwać do godz. 11:00

- czytamy w komunikacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Kierowcy jadący w kierunku zachodniej granicy muszą bezwzględnie słuchać poleceń policji i obserwować znaki. Służby zorganizowały objazd, kierując ruch na węzeł Budziszów Wielki.

Kiedy autostrada znowu będzie przejezdna? Wszystko zależy od tego, jak szybko strażakom uda się opanować sytuację i uprzątnąć pogorzelisko. Według wstępnych szacunków problemy z przejazdem potrwają co najmniej do 11:00. Należy jednak pamiętać, że termin ten może ulec przesunięciu. Funkcjonariusze apelują o ostrożność, śledzenie bieżących informacji o sytuacji na drodze i stosowanie się do wydawanych na miejscu poleceń.