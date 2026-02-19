Akcja policji z Wrocławia. Zlikwidowano dwie gigantyczne fabryki narkotyków

Operacja "Fabryka": Jak polska policja rozbiła narkotykowy biznes w Europie

Międzynarodowa operacja pod kryptonimem "Fabryka" jest określana jako historyczny cios wymierzony w europejską przestępczość narkotykową. Całość została zainicjowana i prowadzona od 2022 roku przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Kluczem do sukcesu było wielomiesięczne rozpracowywanie siatki przestępczej, która specjalizowała się w imporcie i dystrybucji chemikaliów niezbędnych do produkcji narkotyków syntetycznych. Działania te, nadzorowane przez Prokuraturę Krajową, pozwoliły na przeprowadzenie skoordynowanych akcji w kilku krajach Europy.

Gigantyczna fabryka klefedronu zlikwidowana pod Słupskiem

Jedna z największych akcji w ramach operacji "Fabryka" miała miejsce w 2025 roku w okolicach Słupska, gdzie zlikwidowano potężną fabrykę klefedronu. Na terenie prywatnej posesji w budynku gospodarczym przestępcy zorganizowali kompletną linię produkcyjną tak zwanego kryształu. Policjanci z Wrocławia, wspierani przez jednostki z Gdańska i Słupska, zabezpieczyli na miejscu aż 1,2 tony gotowego narkotyku oraz kilkanaście ton prekursorów. W związku ze sprawą zatrzymano pięciu mężczyzn, którzy na wniosek prokuratury trafili do tymczasowego aresztu.

Kolejne laboratorium rozbite. Ponad 2,5 tony narkotyków w powiecie sandomierskim

Sukces dolnośląskich policjantów doprowadził również do namierzenia i likwidacji drugiego laboratorium, tym razem zlokalizowanego w powiecie sandomierskim na terenie województwa świętokrzyskiego. W precyzyjnie zaplanowanej akcji, przy wsparciu kontrterrorystów z Kielc i Radomia, uderzono w halę produkcyjną, gdzie wytwarzano narkotyk 4-CMC. Funkcjonariusze przejęli tam ponad 2,5 tony gotowych substancji psychotropowych oraz tysiące litrów chemikaliów. Zatrzymany na miejscu 32-letni mieszkaniec Gdańska usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany, a według śledczych jedna partia narkotyków była warta na czarnym rynku kilkanaście milionów złotych.

Śledztwo finansowe KAS ujawniło majątek wart miliony

Równolegle do działań policyjnych kluczową rolę w sprawie odegrali funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, którzy zajęli się tropieniem finansów grupy. Dzięki ich analizom udało się zdemaskować siatkę powiązań między legalnie działającymi firmami, które służyły jako przykrywka dla przestępczego procederu. Ta żmudna praca pozwoliła na zabezpieczenie majątku przestępców o wartości kilkunastu milionów złotych. Cała operacja "Fabryka" udowadnia, że tylko ścisła współpraca krajowych i międzynarodowych służb jest w stanie skutecznie zwalczać zorganizowaną przestępczość narkotykową.

